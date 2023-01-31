Malta'da öldürülen Pelin Kaya'nın annesi katille göz göze geldi yaşananları anlattı: Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum...

"ELİNDE KELEPÇE YOKTU"

Duruşmayı anlatan anne Çiçek Kaya, "O ortam anne için bir zulüm. Bir annenin çocuğunun canını alan bir caniyle karşı karşıya gelmesi çok kötü oldu. Kendisiyle göz göze geldim. Sabrettim, benim çocuğumun katili ceza alsın diye sabrettim. Savcı konuştu, bayağı anlattı. Hareketi ve tavrıyla çocuğumun suçsuz olduğunu anlıyorsun. Kızımın telefon kayıtlarına bakmışlar, hiçbir ilgisinin olmadığını, tanımadıklarını anlamışlar. Kendisi kız arkadaşı ile kavga ediyor evden çıkarken, 'Ben yarın ünlü olacağım, birisini öldüreceğim' diyor. Ters yöndeyken kaldırımda yürüyen kızımı görüyor. Önce geçip gidiyor sonra geri dönüp arkadan vuruyor. Olaydan sonra gazetecilerin çağrılması için haykırıyor. Yaptıklarını itiraf ediyor ve bundan gurur duyuyor. Akli dengesi gayet yerinde, seni karşısında rencide etmesini biliyor. Hiçbir zaman akli dengesinin olmadığını kabul etmeyeceğim, gayet rahattı. Elinde kelepçe yoktu, elini arkasına koydu sağa sola bakıp oturdu. Kendisine Maltaca bilip bilmediği soruldu. Kendisine tercüman verdiler. İngilizce konuşmasını istemediler. Polisler dinlendi. Gayet güzel anlattılar" dedi.