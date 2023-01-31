Malta'da öldürülen Pelin Kaya'nın annesi katille göz göze geldi yaşananları anlattı: Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum...

Malta'da 30 yaşındaki Pelin Kaya'nın Jeremie Camilleri tarafından bir araç ile ezilerek ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmaya katılan anne Çiçek Kaya yaşananları anlattı. Kaya, "O ortam anne için bir zulüm. Bir annenin çocuğunun canını alan bir caniyle karşı karşıya gelmesi çok kötü oldu. Kendisiyle göz göze geldim. Yaptıklarını itiraf ediyor ve bundan gurur duyuyor. Akli dengesi gayet yerinde, seni karşısında rencide etmesini biliyor. Duruşmadan sonra kızımın masasındaki 2 kalemini ve yapışkanını aldım. Elinin izi var diye getirdim, ömür boyu saklayacağım" dedi.
Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı mimar Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin 'kasten öldürmek'ten tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Camilleri'ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yönetildiği davayı Türkiye'den gelen Pelin Kaya'nın annesi Çiçek Kaya, dayısı Aykan Ceylan, ablası Derya Kaya da takip etti.
Anne Kaya, Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum." dediğini belirtti. Duruşma sonrasında kızı Pelin'in çizim için kullandığı kalemleri Türkiye'ye getiren Anne Kaya, duruşma gününü ve sonrasını anlattı. Kaya'nın yaşamını yitirdiği ve Camilleri'nin tutuklu yargılandığı olaya ilişkin üçüncü duruşma, 9 Şubat'ta görülecek.