Tabancayla başından vurulup öldü! Evde misafir olan arkadaşı teslim oldu

SİLAH BİRDEN ATEŞ ALDI

Aytuğ D. de ifadesinde, "Eşimle ufak bir tartışma yaşadığım için Mehmet Eren'in evinde kalıyordum. Mehmet bir tabanca getirdi. Herhalde kurusıkı tabancadan döndürme yapılmış bir silahtı. Silahı bana göstermek istedi. Silahı bana verirken silah birden ateş aldı. Mehmet başından vuruldu. Ben de 112'yi arayarak olayı haber verdim" ifadesini kullandı.