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    • Yaşam
    • 31.01.2023 15:05
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    • 31.01.2023 15:05
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    Tabancayla başından vurulup öldü! Evde misafir olan arkadaşı teslim oldu

    Çanakkale'de evinde silahla vurulan Mehmet Eren (27), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. olay anında evde misafir olarak bulunan Aytuğ D. (42), karakola giderek teslim oldu. Şüpheli ilk ifadesinde, Eren'in silahını kendisine gösterdiği sırada kazara ateş aldığını öne sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytuğ D.'nin 1 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

    AJANSLAR
    Misafirlik ölüme bitti!

    Çanakkale'de, tabancayla başından vurulan Mehmet Eren (27) hayatını kaybetti. Evde misafir olan, polise gidip teslim olan Aytuğ D. (42), Eren'in tabancasını kendisine göstermek isterken olayın yaşandığını öne sürdü.

    SİLAH SESLERİ DUYULDU
    Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi Çınar Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında; apartmanın 3'üncü katında, Mehmet Eren'in yaşadığı evden silah sesleri duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    YARALI KURTARILAMADI
    Tabancayla başından vurulduğu anlaşılan Eren, ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    1 SAAT SONRA TESLİM OLDU
    Olaydan 1 saat sonra Bayramiç Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Aytuğ D., Eren'in kazayla vurulduğunu söyledi.

    Olay sırasında evde olan A.K. (20) ise polisteki ifadesinde, "Mehmet Eren, Aytuğ D.'ye tabancasını verirken kazayla silah ateş aldı ve Mehmet başından vuruldu" dedi.

    SİLAH BİRDEN ATEŞ ALDI
    Aytuğ D. de ifadesinde, "Eşimle ufak bir tartışma yaşadığım için Mehmet Eren'in evinde kalıyordum. Mehmet bir tabanca getirdi. Herhalde kurusıkı tabancadan döndürme yapılmış bir silahtı. Silahı bana göstermek istedi. Silahı bana verirken silah birden ateş aldı. Mehmet başından vuruldu. Ben de 112'yi arayarak olayı haber verdim" ifadesini kullandı.

        GEÇEN YIL CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
        'Çete kurma', 'Cinayet', 'Tehdit' gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan, 1 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu belirtilen Aytuğ D. polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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