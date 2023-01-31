Tabancayla başından vurulup öldü! Evde misafir olan arkadaşı teslim oldu

Çanakkale'de, tabancayla başından vurulan Mehmet Eren (27) hayatını kaybetti. Evde misafir olan, polise gidip teslim olan Aytuğ D. (42), Eren'in tabancasını kendisine göstermek isterken olayın yaşandığını öne sürdü.
SİLAH SESLERİ DUYULDU
Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi Çınar Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında; apartmanın 3'üncü katında, Mehmet Eren'in yaşadığı evden silah sesleri duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YARALI KURTARILAMADI
Tabancayla başından vurulduğu anlaşılan Eren, ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
1 SAAT SONRA TESLİM OLDU
Olaydan 1 saat sonra Bayramiç Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Aytuğ D., Eren'in kazayla vurulduğunu söyledi.
Olay sırasında evde olan A.K. (20) ise polisteki ifadesinde, "Mehmet Eren, Aytuğ D.'ye tabancasını verirken kazayla silah ateş aldı ve Mehmet başından vuruldu" dedi.
SİLAH BİRDEN ATEŞ ALDI
Aytuğ D. de ifadesinde, "Eşimle ufak bir tartışma yaşadığım için Mehmet Eren'in evinde kalıyordum. Mehmet bir tabanca getirdi. Herhalde kurusıkı tabancadan döndürme yapılmış bir silahtı. Silahı bana göstermek istedi. Silahı bana verirken silah birden ateş aldı. Mehmet başından vuruldu. Ben de 112'yi arayarak olayı haber verdim" ifadesini kullandı.