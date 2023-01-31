Mucize kurtuluş kamerada: Kafası çevirince ölümün kıyısından döndü

Erkek arkadaşı tarafından oturdukları restoranda kafasına nişan alınıp alnından vurulan Demet S.'nin şans eseri hayatta kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Ulaştığı görüntülerde saldırganın mağdur kadının başını masaya koyduğu an silahını aldığı, masanın altında süngüyü çekip kız arkadaşının kafasını çevirdiği anda ateş ettiği belirlendi.
20 SANTİMETREDEB ATEŞ AÇTI
Kadıköy'de bir restoranda 2021 yılı Aralık ayında kız arkadaşıyla buluşan Tolga Ergen(44), yemek yedikleri sırada tabancasını çıkardı, masanın altında mermiyi namlusuna verdi ve 20 santimetre mesafeden kız arkadaşı Demet S'nin (38) kafasına bir el ateş etti. Demet S. alnından yaralandı ve şikayetçi oldu.
18 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Hiçbir şey olmamış gibi tabancayı ceketinin cebine koyup restorandan çıkan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ergen hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.