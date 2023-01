Mucize kurtuluş kamerada: Kafası çevirince ölümün kıyısından döndü

EN ÖNEMLİ DELİL

Tüm bu yaşananların ardından kadınların panik olduğu, sanığın ise hiçbir şey olmamış gibi ceketini alıp restorandan çıktığı an be an belirlenerek dava dosyasının en önemli delili haline geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN