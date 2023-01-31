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    • Yaşam
    • 31.01.2023 09:06
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    • 31.01.2023 09:24
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    Mucize kurtuluş kamerada: Kafası çevirince ölümün kıyısından döndü

    Kadıköy'de 2021 yılında bir restoranda Tolga Ergen (44), yemek yediği nişanlısının başına tabancasıyla ateş ederek ağır yaraladı. Saldırının ardından hiçbir şey olmamışcasına silahının cebine koyarak restoranı terk eden saldırgan, kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi. Saldırının ilk kez ortaya çıkan görüntülerinde saldırıya uğrayan Demet S.'nin (38), şans eseri hayatta kaldığı görüldü.

    Mucize kurtuluş kamerada

    Erkek arkadaşı tarafından oturdukları restoranda kafasına nişan alınıp alnından vurulan Demet S.'nin şans eseri hayatta kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

    Ulaştığı görüntülerde saldırganın mağdur kadının başını masaya koyduğu an silahını aldığı, masanın altında süngüyü çekip kız arkadaşının kafasını çevirdiği anda ateş ettiği belirlendi.

    20 SANTİMETREDEB ATEŞ AÇTI
    Kadıköy'de bir restoranda 2021 yılı Aralık ayında kız arkadaşıyla buluşan Tolga Ergen(44), yemek yedikleri sırada tabancasını çıkardı, masanın altında mermiyi namlusuna verdi ve 20 santimetre mesafeden kız arkadaşı Demet S'nin (38) kafasına bir el ateş etti. Demet S. alnından yaralandı ve şikayetçi oldu.

    18 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    Hiçbir şey olmamış gibi tabancayı ceketinin cebine koyup restorandan çıkan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ergen hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        KAFASINI HAYATA ÇEVİRDİ
        Dava kapsamında Demet S'nin kafasını çevirmesiyle şans eseri hayatta kaldığı ortaya çıkarken, dosyaya gelen dehşet anlarının görüntüleri bu durumun belgesi niteliğindeydi.

        CEBİNDEN ÇIKARDI
        Dava dosyasına gelen görüntüleri inceleyen bilirkişi saniye saniye korku dolu anlarını tespit etti. İkilinin önce konuştuğu, sonrasında mağdur kadının kafasını masaya koyduğu esnada saldırganın fırsattan istifade yan koltukta bulunan ceketinin cebinden silahını çıkardığı belirlendi.

        Saldırganın bu sırada masanın altında ilk atış gerekli olan doldur-boşalt işlemi için tabancanın sürgüsünü çektiği de kaydedildi.

        SİLAHI GÖREMEMİŞ
        Demet S.'nin kafasını kaldırıp sola çevirdiği esnada bu kez saldırganın silahı doğrultup ateş ettiğini belirleyen bilirkişi, mağdur kadının görüş açısının tabancayı görmediğini kaydetti.

            Dahası, sanığın atış anındaki kol doğrultusunun arka masada oturan iki kadına dahi hayati risk doğurabilecek pozisyonda olduğunun altını çizdi.

            EN ÖNEMLİ DELİL
            Tüm bu yaşananların ardından kadınların panik olduğu, sanığın ise hiçbir şey olmamış gibi ceketini alıp restorandan çıktığı an be an belirlenerek dava dosyasının en önemli delili haline geldi.

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