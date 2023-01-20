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Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde şok detaylar! Son paylaşımı ortaya çıktı

Son dakika haberi | Malta'da alkollü ve uyuşturucu etkisinde olan bir kişi tarafından arabayla ezildikten sonra kafasına taşla vurularak öldürülen Pelin Kaya'nın sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı. Doğum gününde katledilen Pelin'in cinayetine ilişkin de yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

20.01.2023 09:32 - Son Güncelleme: 20.01.2023 09:44
Malta’da katledilen Pelin Kaya cinayetinde şok detaylar! Son paylaşımı ortaya çıktı

Malta'da kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Pelin Kaya'nın (30) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Malta’da katledilen Pelin Kaya cinayetinde şok detaylar! Son paylaşımı ortaya çıktı

Ünlü bir mobilya mağazasında iç mimar olarak çalışan Kaya'yı, doğum gününü kutladığı restorana aracıyla girip ezen ve taşla saldırarak ölümüne neden olan Malta ve Fransa vatandaşı Jeremie Camilleri'nin alkol ve uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Malta’da katledilen Pelin Kaya cinayetinde şok detaylar! Son paylaşımı ortaya çıktı

Polis, Kaya ile Camilleri'nin daha önceden birbirini tanımadığını bildirdi.

Malta’da katledilen Pelin Kaya cinayetinde şok detaylar! Son paylaşımı ortaya çıktı

Gözaltındaki Camilleri'nin 4 Ocak'ta hırsızlık yapmak ve denetimli serbestliği ihlal etmesine rağmen serbest bırakıldığı öğrenildi.

Malta’da katledilen Pelin Kaya cinayetinde şok detaylar! Son paylaşımı ortaya çıktı

Kaya'nın son paylaşımı ise yürekleri burktu. Kaya, Malta'daki oda ve oda arkadaşı aranan bir sayfaya 8 Ocak'ta yazdığı mesajda, "Merhaba, kadın ev arkadaşı arıyorum.

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