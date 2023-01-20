Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde şok detaylar! Son paylaşımı ortaya çıktı
Son dakika haberi | Malta'da alkollü ve uyuşturucu etkisinde olan bir kişi tarafından arabayla ezildikten sonra kafasına taşla vurularak öldürülen Pelin Kaya'nın sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı. Doğum gününde katledilen Pelin'in cinayetine ilişkin de yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
20.01.2023 09:32 - Son Güncelleme: 20.01.2023 09:44
Malta'da kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Pelin Kaya'nın (30) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Ünlü bir mobilya mağazasında iç mimar olarak çalışan Kaya'yı, doğum gününü kutladığı restorana aracıyla girip ezen ve taşla saldırarak ölümüne neden olan Malta ve Fransa vatandaşı Jeremie Camilleri'nin alkol ve uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Kaya'nın son paylaşımı ise yürekleri burktu. Kaya, Malta'daki oda ve oda arkadaşı aranan bir sayfaya 8 Ocak'ta yazdığı mesajda, "Merhaba, kadın ev arkadaşı arıyorum.