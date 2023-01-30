Kasım Pırlant tüm servetini eşine bırakmıştı! Miras için bir hamlede ABD'li çocuklarından geldi





KALP KRİZİNE YENİLDİ...

Üç yıl önce Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) İzmir'e gitti! Pırlant'a babalık davası açıp dilekçe verdi. Ancak işadamı, 27 Aralık'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vasiyetinde tüm malvarlığını eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bıraktığı belirlendi! Bu durum, Pırlant'ın 6 kardeşini şoke etti! Her birinin vasiyete itiraz etmesi beklenirken Henry Kevin ve Candice Jackson'dan hamle geldi! İkili, diğer mirasçılara tereke tespit davası açarak mirastan pay istedi! Terekenin tespiti davasında miras bırakanın tüm malvarlığının ve mirasçılarının doğru tespit edilmesi amaçlanıyor.