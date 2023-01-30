Kasım Pırlant tüm servetini eşine bırakmıştı! Miras için bir hamlede ABD'li çocuklarından geldi

Kasım Pırlant, hayatını kaybetti. Tüm servetini eski eşi Tülay Pırlant'a bıraktığını vasiyet etti! Bunu öğrenen kardeşleri şoka girdi! Bir hamle de ABD'li çocuklarından geldi! Henry Kevin ve Candice Jackson, mahkemeye gitti. Terekeyi tespit davası açarak mirastan pay istedi!
KALP KRİZİNE YENİLDİ...
Üç yıl önce Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) İzmir'e gitti! Pırlant'a babalık davası açıp dilekçe verdi. Ancak işadamı, 27 Aralık'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vasiyetinde tüm malvarlığını eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bıraktığı belirlendi! Bu durum, Pırlant'ın 6 kardeşini şoke etti! Her birinin vasiyete itiraz etmesi beklenirken Henry Kevin ve Candice Jackson'dan hamle geldi! İkili, diğer mirasçılara tereke tespit davası açarak mirastan pay istedi! Terekenin tespiti davasında miras bırakanın tüm malvarlığının ve mirasçılarının doğru tespit edilmesi amaçlanıyor.
OĞLUNUN YANINA DEFNEDILDI
Kasım Pırlant, 2012'de oğlu Zafer'i trafik kazasında kaybetti. Ardından ABD'yi terk etti! Akrabalarına da "Ölürsem beni oğlumun yanına gömün" dedi! Vasiyeti yerine getirildi. Oğlunun yanında toprağa verildi.