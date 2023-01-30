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    • Yaşam
    • 30.01.2023 22:09
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    • 30.01.2023 22:09
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    İstanbul'da milyonluk gasp! Bankaya gitmek için sözleşti başına silah dayadı

    Son dakika haberi | İstanbul Arnavutköy'de aralarında daha önce ticari ilişki bulunan 2 kişiyle bir araya gelen Serdar Şentürk isimli kişi iddiaya göre gasp edildi. Bankaya gitmek için sözleştiği 2 kişinin başına silah dayadığını iddia eden Şentürk, 2 milyon TL'sinin çalındığını söyledi.

    İHA
    İstanbul’da milyonluk gasp

    Arnavutköy'de iddiaya göre Serdar Şentürk, aralarında daha önceden ticari ilişki bulunan 2 kişiyle, kendisine ait parayı bankaya yatırmak için sözleşti.

    Buluştuğu 2 kişi, Şentürk'ün kafasına silah dayayarak 2 milyon lirasını gasbetti. Şüpheliler ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, fabrikaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.



    Olay bugün 14.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir beton fabrikasında yaşandı. İddiaya göre Serdar Şentürk, daha önce ticari ilişkileri bulunan İsa Gören ve Halis Yeter ile banka hesabına para yatırmak için sözleşti. Yeter ve Gören, 81 ACB 914 plakalı otomobil ile geldikleri beton fabrikasında Şentürk ile buluştu.

    Şentürk'ün kafasına silah dayayan ikili, içinde 2 milyon lira bulunan çantayı alarak araçları ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da milyonluk gasp! Bankaya gitmek için sözleşti başına silah dayadı
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