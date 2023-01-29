Trafodan çıkan kıvılcımlar iş yerini alev alev tutuşturdu

Bursa'da elektrik trafodan sıçrayan kıvılcımlar hırdavatçı dükkanın bahçesinde bulunan ısı yalıtım malzemelerine düştü. Kısa sürede tutuşan malzemeleri itfaiye ekipleri söndürdü.
TRAFODAN KIVILCIMLAR ÇIKTI
Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Demirci Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavatçı dükkanının bahçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemeleri satan hırdavatçı dükkanının yanında bulunan elektrik trafosu arıza yaptı.
Arızanın üzerine yetkililer elektriği kesti. Bir süre sonra trafodan tekrar kıvılcımlar çıkmaya başladı.