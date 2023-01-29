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    • Yaşam
    • 30.01.2023 05:42
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    • 30.01.2023 05:42
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    Esenler'de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

    Esenler'de kan donduran olay meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.’ye sokak ortasında kurşun yağdırdı! C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    DHA
    Sokak ortasında vahşet!

    Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.'ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
    Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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    Haberler Yaşam Esenler'de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
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