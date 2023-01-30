Hakimden kendisini reddeden kadına uyuşturucu kumpası!

Konya'nın Çumra İlçesinde Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İsmail E., güzellik merkezi bulunan S.K. ile bir yakını aracılığıyla tanıştı. Sosyal medya üzerinden S.K.'ya ulaşan Hakim İsmail E., daha sonra kadınla telefonla mesajlaşmaya başladı. Tanışmanın üzerinden iki gün geçtikten sonra, hakim İsmail E., ile S.K. buluşmaya karar verdi.
Kadını evinden aldıktan sonra ikili Selçuklu İlçesindeki bir otelin restoranında bir araya geldi. İkili oturup birlikte alkol alırken S.K.'yı arkadaşı Ö.B. aradı. Hakim İsmail E.'ye S.K., arkadaşının da geleceğini söyledi. Bunun üzerine İsmail E. "Arkadaşının gelmesini istemiyorum, duracak mı çok" dedi. Kadın ise "Gelecek, zaten iş görüşmemiz var, bende fazla durmayacağım, o da durmaz muhtemelen" diye karşılık verdi.
HAKİM, UYUŞTURUCU SATIYORLAR İHBARI YAPTI
Hakim İsmail E., mahkemesinde baktığı davalarla ilgili konuşurken Ö. B. geldi. Bir süre sonra Hakim İsmail E., masayı terk etti. S.K.'ya mesaj atan hakim İsmail E. "Yaptığın büyük saygısızlık. Bok ettin gecemi çok teşekkür ederim. Yanındaki kırıkla iyi muhabbetler sana. Sen böyle tipleri hakkediyorsun" mesajı gönderdi. S.K., Ö.B. ile otururken restorana polis geldi. S.K.'ya ihbar olduğunu arama yapacaklarını söyleyen polisler, personellerin kullandığı odada S.K ile Ö.B.'nin üzerinde arama yaptı. S.K., polisler geldiğinde kendisini ihbar edenin İsmail E. olduğunu düşünerek şikayetçi olacağını söyledi. Whatsapp mesajlarını da polise teslim eden kadın, hakimden şikayetçi oldu.
"GECENİZ NASIL GEÇTİ?"
S.K.'nın şikayeti üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada, S.K.'nın ifadesi alındı. S.K. olayı şu şekilde anlattı:
"Hakim İsmail E.'yi ilk kez Otel altında bulunan içkili restoranda buluştuğumuzda gördüm, buluşma sebebimiz de hem tanışmak, hem de kendisinin güzellik merkezinde istediği operasyonla ilgili bilgi alış verişi yapmaktı. Olay akşamı beni arkadaşımın evinden aldı."