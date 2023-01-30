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    • Yaşam
    • 30.01.2023 10:06
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    • 30.01.2023 10:06
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    Hakimden kendisini reddeden kadına uyuşturucu kumpası!

    Konya'da Sulh Ceza Hakimi İsmail E. bir yakını aracılığıyla tanıştığı kadınla buluştuğu restoranda kadının başka bir erkek arkadaşı masaya gelince sinirlendi. Kadına hakaret mesajı atıp masadan kalktıktan sonra polisi arayan hakim, kadın ile yanındaki erkeğe ait bilgileri polise verip, ikilinin uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi.

    takvim.com.tr
    Kendisini reddeden kadına uyuşturucu kumpası!

    Konya'nın Çumra İlçesinde Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İsmail E., güzellik merkezi bulunan S.K. ile bir yakını aracılığıyla tanıştı. Sosyal medya üzerinden S.K.'ya ulaşan Hakim İsmail E., daha sonra kadınla telefonla mesajlaşmaya başladı. Tanışmanın üzerinden iki gün geçtikten sonra, hakim İsmail E., ile S.K. buluşmaya karar verdi.

    Kadını evinden aldıktan sonra ikili Selçuklu İlçesindeki bir otelin restoranında bir araya geldi. İkili oturup birlikte alkol alırken S.K.'yı arkadaşı Ö.B. aradı. Hakim İsmail E.'ye S.K., arkadaşının da geleceğini söyledi. Bunun üzerine İsmail E. "Arkadaşının gelmesini istemiyorum, duracak mı çok" dedi. Kadın ise "Gelecek, zaten iş görüşmemiz var, bende fazla durmayacağım, o da durmaz muhtemelen" diye karşılık verdi.

    HAKİM, UYUŞTURUCU SATIYORLAR İHBARI YAPTI
    Hakim İsmail E., mahkemesinde baktığı davalarla ilgili konuşurken Ö. B. geldi. Bir süre sonra Hakim İsmail E., masayı terk etti. S.K.'ya mesaj atan hakim İsmail E. "Yaptığın büyük saygısızlık. Bok ettin gecemi çok teşekkür ederim. Yanındaki kırıkla iyi muhabbetler sana. Sen böyle tipleri hakkediyorsun" mesajı gönderdi. S.K., Ö.B. ile otururken restorana polis geldi. S.K.'ya ihbar olduğunu arama yapacaklarını söyleyen polisler, personellerin kullandığı odada S.K ile Ö.B.'nin üzerinde arama yaptı. S.K., polisler geldiğinde kendisini ihbar edenin İsmail E. olduğunu düşünerek şikayetçi olacağını söyledi. Whatsapp mesajlarını da polise teslim eden kadın, hakimden şikayetçi oldu.

    "GECENİZ NASIL GEÇTİ?"
    S.K.'nın şikayeti üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada, S.K.'nın ifadesi alındı. S.K. olayı şu şekilde anlattı:

    "Hakim İsmail E.'yi ilk kez Otel altında bulunan içkili restoranda buluştuğumuzda gördüm, buluşma sebebimiz de hem tanışmak, hem de kendisinin güzellik merkezinde istediği operasyonla ilgili bilgi alış verişi yapmaktı. Olay akşamı beni arkadaşımın evinden aldı."

        "Bu sırada kendisiyle telefonla yaptığımız konuşmada "Beni ekersen kolluk gönderirim" diyerek şakalaştık. Oturduktan sonra İsmail E. iki bira içti. Aramızda sohbet ettik. Kendisi mahkemesinde baktığı dosyalarla ilgili konuştu. Dosya içerikleriyle ilgili bana bilgiler verdi. Ayrıca uyuşturucu çeşitleri, ceza karşılıkları, miktarları ile ilgili açıklamalarda bulundu."


        "Kendisinin "Esrar, hint keneviri" kullandığını, içtiğini aslında yapılan bu eylemin suç olmaması gerektiğini, Devletin belirli miktarlara izin vermesi gerektiğini söyledi. Arkadaşım gelince yanımızdan ayrılarak çıktı, çıkar çıkmaz da WhatsApp'tan bana polise teslim ettiğim küfürlü mesajı attı, çıkarken de zaten sandalyeyi ittirerek ceketini alıp çıkmıştı."

        "Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra 4-5 tane sivil polis yanımıza geldi. Ben polisler geldiğinde ihbar edenin hakim İsmail E. olduğunu tahmin ettim, polisler geldiklerinde 112'ye hakkımızda uyuşturucu ticareti yaptığımız ve arkadaşıma poşet içerisinde uyuşturucu verdiğime dair ihbar geldiğini söylediler"



        S.K. bir kaç gün sonra hakim İsmail E.'nin kendisine "Geceniz nasıl geçti" diye mesaj attığını, kendisine "Bak işine" diye cevap yazıp engellediğini de ifadesine ekledi.

        "RESİMLERİNİ ÇEKİP BANA GÖNDERİN"
        Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan soruşturmada, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları da incelendi. Hakim İsmail E.'nin 112'yi arayıp "Bu cafedeki alınan şahısların merkeze alındığında dair ifadelerinin alındığına dair bu şahısların fotoğraflarını gönderebilirler mi, arkadaşlarla iletişime geçelim benim telefon numaram sistemde kayıtlı, şahıslara işlem yapıldığının fotoğrafları teyidini istiyorum ben, görevli olarak giden arkadaşlar bunun fotoğraflarını bana göndersinler, ben haber bekliyorum" dediği ortaya çıktı.

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        Haberler Yaşam Hakimden kendisini reddeden kadına uyuşturucu kumpası!
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