Hakimden kendisini reddeden kadına uyuşturucu kumpası!

HAKİM, UYUŞTURUCU SATIYORLAR İHBARI YAPTI

Hakim İsmail E., mahkemesinde baktığı davalarla ilgili konuşurken Ö. B. geldi. Bir süre sonra Hakim İsmail E., masayı terk etti. S.K.'ya mesaj atan hakim İsmail E. "Yaptığın büyük saygısızlık. Bok ettin gecemi çok teşekkür ederim. Yanındaki kırıkla iyi muhabbetler sana. Sen böyle tipleri hakkediyorsun" mesajı gönderdi. S.K., Ö.B. ile otururken restorana polis geldi. S.K.'ya ihbar olduğunu arama yapacaklarını söyleyen polisler, personellerin kullandığı odada S.K ile Ö.B.'nin üzerinde arama yaptı. S.K., polisler geldiğinde kendisini ihbar edenin İsmail E. olduğunu düşünerek şikayetçi olacağını söyledi. Whatsapp mesajlarını da polise teslim eden kadın, hakimden şikayetçi oldu.

"GECENİZ NASIL GEÇTİ?"

S.K.'nın şikayeti üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada, S.K.'nın ifadesi alındı. S.K. olayı şu şekilde anlattı:



"Hakim İsmail E.'yi ilk kez Otel altında bulunan içkili restoranda buluştuğumuzda gördüm, buluşma sebebimiz de hem tanışmak, hem de kendisinin güzellik merkezinde istediği operasyonla ilgili bilgi alış verişi yapmaktı. Olay akşamı beni arkadaşımın evinden aldı."