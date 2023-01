Bodrum alarm veriyor! Uzmanlar uyardı: Yazın su bulmak hayal

Adına şarkılar, şiirler yazıldı. Her beyaz yakalının 'Bir emekli olayım kaçıp gideceğim' dediği rotaydı! Ancak Bodrum artık hayallerde kaldı. Geçtiğimiz yıl lahmacunun 200, hamburgerin bin 300, kokorecin bin 600 TL'den satıldığı kentte, fahiş fiyatlar sınırları zorladı!







Şimdiden tatil planlarının yapıldığı bölgede yeni sezon için kiralık ev neredeyse kalmadı! Villaların sezonluk kirası 25 milyona fırladı. Satılık villaların fiyatı ise 350 milyon lirayı aştı. Yaz aylarında 2 milyondan fazla kişiyi ağırlayan Bodrum'da bu kez de su kıtlığı başladı! Barajlarda su seviyesi yüzde 60 azaldı! Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, uyardı: Yaz aylarında nüfusun 2 milyona çıkması durumunda ciddi anlamda susuzluğun etkilerini görebiliriz. 2 milyonluk bir nüfusta kişi başı 10 metreküp su düşüyor. Bu da en fazla 3 aylık bir su demek...



ŞİŞLİ IN NICE OUT

İstanbul, dünyayı geride bıraktı! Şişli'de Trump Tower'ın teras katı 95 milyon liraya satışa çıktı. Sosyal medya yıkıldı: Ulaşım derdi yok... Bu fırsat kaçmaz.



Türkiye'de emlak sektörü gaza bastı! Milyon liraları bulan daireler cep yaktı. İstanbul Şişli'deki Trump Tower'da 5+2 penthouse daire 95 milyon liraya satışa çıktı! Bin 100 metrekarelik dairenin değeri 4 milyon euro ya da 5 milyon dolar olarak hesaplandı. Cep yakan fiyatlar Paris, Londra hatta Miami'yi geride bıraktı. Sosyal medya yıkıldı:

Metrobüse 5 dakika olması güzel. Aktarma masrafın yok bir kere!

Fiyatı önemli değil de aidat ne kadar onu merak ettim

100 milyon verip Mecidiyeköy'de oturmak...

95 milyon verip evimin önü Mecidiyeköy kaosu olacak! PES!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN