'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Fadıl Akgündüz yeniden tutuklandı

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Duruşmaya, Siirt'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Fadıl Akgündüz ile yeğeni Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi.
MÜTALAA AÇIKLADI
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt'ten SEGBİS ile katıldı. Davanın tutuksuz sanığı yeğeni Mehmet Salih Obut ile bazı müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu.
Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Daha sonra Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi.