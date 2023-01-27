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    • Yaşam
    • 27.01.2023 13:42
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    • 27.01.2023 13:42
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    'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Fadıl Akgündüz yeniden tutuklandı

    Bayrampaşa'daki İle Maldivler'deki gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandıradığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni tutuklandı. Jet Fadıl lakabıyla tanınan Akgündüz ve birlikte yargılandığı 5 sanığa ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    AJANSLAR
    Jet Fadıl yeniden tutuklandı

    Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

    Duruşmaya, Siirt'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Fadıl Akgündüz ile yeğeni Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi.

    MÜTALAA AÇIKLADI
    İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt'ten SEGBİS ile katıldı. Davanın tutuksuz sanığı yeğeni Mehmet Salih Obut ile bazı müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu.

    Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Daha sonra Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi.

        İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

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        Haberler Yaşam 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Fadıl Akgündüz yeniden tutuklandı
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