Jet Fadıl'a Almanya'dan şok karar! Gurbetçi vatandaş Fadıl Akgündüz'e karşı açtığı davayı kazandı





"KİMSE KANDIRILMADI"

Çelik, Almanya mahkemesinin verdiği kararın Türkiye'de işleme konulabilmesi için yeni bir dava açtı. Bu kez, Bakırköy 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçen yıl, 'tanıma ve tenfiz' davası açıldı. Fadıl Akgündüz'ün avukatları, anılan davada yaptıkları savunmalarda özetle "Kimsenin kandırılması durumu söz konusu değil. Ortada herhangi bir usulsüz işlem yok" dedi. Davalı konumda bulunan Sacit Duran adına yapılan savunmada ise, "Davacı Ramazan Çelik'in para yatırdığı şirket ile müvekkilin ilgisi yok. Duran, Jetpa Holding AŞ'deki hisselerini de yıllar sonra mahkeme yolu ile alabildi" denildi. Mahkeme, yapılan yargılama sonrası Çelik'in davasını kabul etti. Mahkeme, Almanya mahkemesinin verdiği kararının tanınması önünde yasal bir engel bulunmadığı kaydedildi. Mahkeme, Çelik'e yapılacak ödemede, Sacit Duran dışındaki kişiler ile Jetpa Holding AŞ'nin sorumlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, Çelik'e 35 bin Euro'luk ödemenin son 12 yıllık faizi ile yapılması gerektiğine karar verdi. Bu kararla, Çelik, alacağının tahsili için işlem yapabilecek.