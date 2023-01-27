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    • Yaşam
    • 27.01.2023 21:22
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    • 27.01.2023 21:22
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    İstanbul'da yine metrobüs çilesi! Arızalanan metrobüs yoğunluk oluşturdu vatandaş isyan etti

    Son dakika haberi | İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında metrobüs arızalanması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Duraklarda metrobüs bekleyen vatandaşlar ise duruma isyan etti.

    İstanbul’da yine metrobüs çilesi

    İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında arızalanan metrobüs nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, seferlerde aksama yaşandı.

    Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Metrobüsteki yolculardan bir kısmı arızanın ardından araçtan indi.

    Arıza sebebiyle güzergah üzerinde ilerleyen diğer metrobüsler köprüden durağa kadar uzun kuyruk oluştururken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.

    Metrobüslerdeki vatandaşlardan bazılarının bekleme esnasında araçlardan inerek durağa doğru yürüdüğü görüldü.

    Yolun bir süre sonra açılmasıyla seferler normale döndü.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da yine metrobüs çilesi! Arızalanan metrobüs yoğunluk oluşturdu vatandaş isyan etti
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