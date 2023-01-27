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    • Yaşam
    • 27.01.2023 19:36
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    • 27.01.2023 19:36
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    İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın! 3 işçi dumandan etkilendi

    Son dakika haberi | İstanbul'da yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

    İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın

    Yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nde çalışma esnasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 3 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.



    Olay, saat 17.30 sıralarında yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Finans Merkezi'ne ait B blokta bulunan -4'üncü katta çalışma esnasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yangın sebebiyle binada bulunan işçiler tahliye edilirken, 3 kişi yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara oksijen takviyesi yaparak yaralıları tedbiren ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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