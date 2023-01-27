İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın! 3 işçi dumandan etkilendi





Olay, saat 17.30 sıralarında yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Finans Merkezi'ne ait B blokta bulunan -4'üncü katta çalışma esnasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.