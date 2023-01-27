Azmetti lenf kanserini yendi! Kendisi gibi hasta olanlara umut verdi...

Antalya'da yaşayan Anıl Kaya, 2008'de henüz 17 yaşında lise son sınıf öğrencisiyken, lenf kanserine yakalandı.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kolunda serumla sınavlara hazırlandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
Bir yıllık tedavi sonunda kanseri yenen ve 2016'da doktor olan Kaya, Burdur'da aile hekimi olarak göreve başladı. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Kendisi gibi doktor olan Özge Kaya ile nikah kıydı.
Şimdi böbrek hastası olan babasına yakın olabilmek için Antalya'ya tayin istedi. Eğer kabul alırsa, kanseri yendiği ve sıralarında okuduğu tıp fakültesi hastanesinde görev yapacak.
Erdoğan ÖZTÜRK
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kolunda serumla sınavlara hazırlandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
Bir yıllık tedavi sonunda kanseri yenen ve 2016'da doktor olan Kaya, Burdur'da aile hekimi olarak göreve başladı. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Kendisi gibi doktor olan Özge Kaya ile nikah kıydı.
Şimdi böbrek hastası olan babasına yakın olabilmek için Antalya'ya tayin istedi. Eğer kabul alırsa, kanseri yendiği ve sıralarında okuduğu tıp fakültesi hastanesinde görev yapacak.
Erdoğan ÖZTÜRK