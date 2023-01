Scooter kazasında ağır yaralanan A.E.K'nın iddiaları kan dondurdu

Adana'da 3.5 ay önce Alperen E.K (15) ve E.K(15) yolculuk yaptığı scootere, alkollü sürücü Mustafa Türkmenoğlu (27) otomobiliyle çarptı. Kanlar içinde yere yığılan arkadaşlar, ağır yaralandı. E.K, 81 günlük yaşam savaşının ardından kurtarılamadı. Beyin kanaması geçiren E.K 'nun ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Bilinci, kazadan 41 gün sonra açıldı ancak hafıza kaybı yaşadı. Tedavisi devam eden çocuğun hafızası, ailesi ve doktorlarının yoğun çabasıyla yerine gelmeye başladı.



KÖTÜ ARKADAŞ YÜZÜNDEN

Fizik tedavisi devam eden ve üroloji ameliyatına hazırlanan E.K, kaza günü arkadaşları B.Y. tarafından itildikleri için hızlanarak kaldırımdan yola çıktıklarını iddia etti. "E. ile scooter kiraladık. Daha sonra arkamıza 3. kişi olarak B.Y. bindi. İnmesini söyledim. B.Y. scooterden aşağıya atladı. Atlarken de bizi itti. Scooter hızlandı ve kaldırımdan yola girdik. Sonra birden araba çarptı. Kötü arkadaş yüzünden bu haldeyim" dedi. 1.25 promil alkollü olduğu belirlenen ve tutuklanan Mustafa Türkmenoğlu ise 1 ay sonra tahliye edildi.



D.A KUSURLU

İstanbul Şişli'de geçen yaz scooter kullanan dansçı Dilara Gül'e (23), Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil çarptı. Genç kız, hayatını kaybetti. Ölüme neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen Akçelik'in yargılandığı davada, olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan trafik bilirkişisinin raporu mahkemeye ulaştı.



DURUM TESPİTİ İSTENDİ

Raporda, hayatını kaybeden Gül asli kusurlu bulundu, Akçelik ise tali kusurlu çıktı. Gül ailesinin talebi üzerine kusur durumunun tespiti için dosya, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilecek.

