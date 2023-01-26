İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Artık tepe lambasında taksi yazmayacak

BİZİM İÇİN EN ZARURİ İHTİYAÇLARDAN BİRİ

Toplantıda söz alan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da toplantıda konunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim için çok önemli. Avrupa ülkelerinin hepsinde bu konu var. Aplikasyon çağrılarına gittiğimiz zaman, ve ya durak çağrılarına gittiğimiz zaman yolda taksi isteyen vatandaşımıza durmadığımız zaman, diyor ki bu bizi almadı. Konuyla alakalı da sıkıntı yaşıyoruz. Rezerve yazdığı zaman herhangi bir çağrıya gittiğimiz, işimizin olduğu anlamında yolcuyu da uyarmış oluyoruz. Yolcu ve taksici arasındaki sıkıntıların birçoğu çözülmüş olur. Taksimetre açık ise dolu, kapalıysa boş, değişik renklerde ifade edildiği gibi, yapılmasını biz de istiyoruz. Bizim için en zaruri ihtiyaçlardan biri" dedi.

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