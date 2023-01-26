Askerlik yol parası kaç TL, ne zaman yatacak? 2023 askerlik yol parası nerden alınır? Kilometreye göre yol parası hesaplama...





A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,



B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,



C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,



Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,