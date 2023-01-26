Askerlik yol parası kaç TL, ne zaman yatacak? 2023 askerlik yol parası nerden alınır? Kilometreye göre yol parası hesaplama...

Askerlik yol parasının nasıl alınacağı, 2023 Şubat döneminde silahaltına alınacak yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Askerlik yol parası kaç TL, ne zaman yatacak? 2023 askerlik yol parası nerden alınır? İşte detaylar...
ASKERLİK YOL PARASI NASIL ALINIR, NE ZAMAN YATAR?
Sevkinize ilişkin yol masrafınız sevk evrakınızı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ptt'ye aktarılmaktadır.
Herhangi bir Ptt şubesine yapacağınız başvuruda; kimlik belgeniz ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafınızı alabilirsiniz.
ASKERLİK YOL PARASI NASIL HESAPLANIR?
2 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği'nin 102'nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü'nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.
Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;