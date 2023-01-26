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    • Yaşam
    • 26.01.2023 12:13
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    • 26.01.2023 12:13
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    Arnavutköy'de kargo yüklü kamyon alev alev yandı!

    Arnavutköy'de seyir halinde olan kargo yüklü kamyon motor kısmından alev aldı. Alev alev yanan araçta bulunan yüzlerce kargo kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni ile havalimanı yolundaki tek şeritten sağlandı.

    Kargo yüklü kamyon alev alev yandı!

    Olay, bugün saat 10.15 sıralarında İstanbul Havalimanı Yolu Arnavutköy yol ayrımı mevkiinde gerçekleşti. PTT kargoya ait 34 FNT 996 plakalı kamyon iddiaya göre, Hadımköy'de bulunan dağıtım merkezinden yüklendikten sonra İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere yol çıktı.

    Arnavutköy sapağına geldiği esnada araç oluşan arıza nedeni ile motor kısmından alev almaya başladı. Alevler kısa sürede aracın ön kısmını sararak kasa kısmına sıçradı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alev alev yanan kamyonda bulunan yüzlerce kargo kullanılamaz hale geldi.



        YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ
        İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken aracın alev aldığı anlar ve yanma anları olay yerinden geçen vatandaşların cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

        Görüntülerde sürücü kısmından yükselen alevlerin dorse kısmına sıçradığı görüldü.
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        Haberler Yaşam Arnavutköy'de kargo yüklü kamyon alev alev yandı!
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