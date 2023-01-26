Arnavutköy'de kargo yüklü kamyon alev alev yandı!

Olay, bugün saat 10.15 sıralarında İstanbul Havalimanı Yolu Arnavutköy yol ayrımı mevkiinde gerçekleşti. PTT kargoya ait 34 FNT 996 plakalı kamyon iddiaya göre, Hadımköy'de bulunan dağıtım merkezinden yüklendikten sonra İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere yol çıktı.