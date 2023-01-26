Gaziosmanpaşa'da kabus dolu anlar! Taşı kaptı saldırdı

ÇOK FAZLA MADDE KULLANDIĞI İÇİN EVDEKİLERİ BİLE TANIMAMIŞ

Arabasına saldıran Yunus Emre G ile daha önce karşılaştığını ifade eden Tolga Akbaş, "Komşuymuşuz fakat yakından tanımıyorum. Kendisiyle herhangi bir husumetimiz de yok. Bir tartışmamız da olmadı. Olay sonrasında bu kişinin eşinin söylediğine göre, kendisi madde bağımlısıymış. O gün de çok fazla madde kullandığı için eşi kendi evindekileri bile tanımadığını söylemiş. Dolayısıyla şans işte; o an sokağa çıkmış, biraz önce öğrendim ki başka bir komşumuzun arabasına da benim aracımı parçalamadan önce zarar vermiş. O arabada da 6-7 bin TL'lik zararı var" diye konuştu.

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