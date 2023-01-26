2023 yılının dini günleri belli oldu. Üç ayların başlangıcı ise en sık aratılanlar araısnda yer alıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl ocak ayına denk geliyor. Peki, 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman? İşte merak edilenler...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2023 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaib Kandili Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi kutlanıyor. Bu yıl da Regaib Kandili 26 Ocak'ı 27 Ocak'a bağlayan gece kutlanacak.