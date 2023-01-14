Tarihe eserleri sosyal medyada satışa çıkardı: Jandarma paketledi

Yapılan çalışmalar sonrası, S.S.'nin sosyal medya üzerinden elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı ve tarihi eserleri evinde sakladığı, tarihi eser kaçakçılığı yapanlarla sık sık bir araya geldiği tespit edildi.

SEÇUKLU, BİZANS VE OSMANLI DÖNEMLERİNE AİT

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri şahsın ikamet adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda; 169 Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen dürbün, 2 şarap testisi, 3 şamdanlık, 2 havan, baharat öğütücü, 5 gümüşlük, su matarası, 4 kılıç, 4 kolye, 13 ahşap baston, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 minyatör heykel, 4 hançer ile 5 kılıç ele geçirildi.