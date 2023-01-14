Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan çölyaklı öğrenciler için glutensiz ürün desteği! Yurtlara gönderildi

GLUTENSİZ GIDALAR YURTLARA GÖNDERİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlık yurtlarında barınma hizmeti alan öğrenciler arasında gluten içeren besinleri tüketemedikleri için çölyak hastalığına sahip öğrencilerin, ekmek, tatlı vb. besin ihtiyaçlarının karşılanması amacıylahazırladığı çalışmayı uygulamaya koydu.

Çölyak hastalığına sahip öğrencilerin yaşam kalitelerini artırmaya destek olmak amacıylahazırlanan projede öncelikle, ülke genelinde tüm yurtlarda yapılan bir anket çalışmasıyla çölyak hastalığına sahip öğrenciler tespit edildi.

Çölyaklı öğrencilerin, yurtta tüketemediği besinlere emsal olan besinleri üreten ilgili firmalarla görüşerek temin edilmesinin ardından, gönüllülerle birlikte hazırlanan glutensiz gıda paketleri, çölyaklı öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderildi.