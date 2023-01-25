Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi alevlere teslim oldu! II. Mahmud yanan kiliseye neden elmas broş hediye etmişti?

DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup ise, "Sağ olsun devletimiz yanımızda. Devlet büyüklerimizin hepsi geldi. Bu ortak değerimizi, birliğimizi ve ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdi. Yan yana olursak bizi kimse ülke olarak yıkamaz. Ermenisi, Rumu, Musevisi, Müslümanı bir bütün olarak kabul edersek çok mutlu oluruz. Ben böyle bir ülke istiyorum" diye konuştu.