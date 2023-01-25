Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi alevlere teslim oldu! II. Mahmud yanan kiliseye neden elmas broş hediye etmişti?

İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin 3 katlı lojmanında önceki gün 21.45 sıralarında Yangın çıktı. Binada kilise cemaatine mensup yardıma muhtaç 6 kişi kalıyordu. İçeridekilerin ikisi kendi imkânlarıyla, ikisi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alevlerle mücadele sürerken binaya giren itfaiye erleri 78 yaşındaki Josephine Ekmekçioğlu ve 75 yaşındaki Fehim Atsup'un cansız bedenlerine ulaştı. İlk belirlemelere göre binada ısınmak için herhangi bir sistem yoktu. Binada kalanlar elektrik sobası ile ısınıyordu. Yangın da elektrik kablolarının aşırı ısınması nedeniyle çıktı. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin raporuyla anlaşılacak.
'ÇOK İYİ İNSANLARDI'
Kilise görevlisi Hatune Demiroğlu, yaşananları gözyaşları içerisinde anlattı. Demiroğlu, "Burada, uzun zamandır cemaatten ihtiyacı olan, durumu olmayan insanlar kalıyordu. Gözlerimin önüne halen Josephine Teyze'nin bize Yemek getirdiği geliyor. Çok iyi insanlardı" dedi.