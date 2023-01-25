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    • Yaşam
    • 25.01.2023 13:05
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    • 25.01.2023 13:08
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    Zonguldak'ta cıva alarmı! Ateş ölçer kırıldı ortalık karıştı

    Zonguldak'ta cıva alarmı. Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçerin kırılması olayı ihbarı üzerine AFAD arama kurtarma ekipleri harekete geçti. İşte detaylar...

    Ateş ölçer kırıldı ortalık karıştı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırılması ekipleri harekete geçirdi.

    CIVALI ATEŞ ÖLDER KIRILDI EKİPLER EVE SEVK EDİLDİ
    Olay ilçeye bağlı Kepez Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Cıvalı ateş ölçer kırılması olayı ihbarı üzerine Afad arama kurtarma ekibi olay yerine yönlendirildi.

    ÖLÇÜM VE TEMİZLİK İŞLEMLERİ YAPILDI
    Ekipte bulunan KBRN görevlisi Arama Kurtarma Teknisyeni tarafından, evin mutfağında yaşanan olaya uygun şekilde müdahale edilerek gerekli ölçüm ve temizlik işlemleri yapıldı.

    Cıva bulaşan kilim, bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

        İKAMET İZNİ VERİLDİ
        Sonrasında yapılan kontrol ve ölçümde bir tehlikeye rastlanmaması üzerine evin mutfağına tedbir amaçlı bir günlüğüne karantinaya alınırken ailenin ikametine izin verildi.

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        Haberler Yaşam Zonguldak'ta cıva alarmı! Ateş ölçer kırıldı ortalık karıştı
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