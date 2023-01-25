Zonguldak'ta cıva alarmı! Ateş ölçer kırıldı ortalık karıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırılması ekipleri harekete geçirdi.
CIVALI ATEŞ ÖLDER KIRILDI EKİPLER EVE SEVK EDİLDİ
Olay ilçeye bağlı Kepez Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Cıvalı ateş ölçer kırılması olayı ihbarı üzerine Afad arama kurtarma ekibi olay yerine yönlendirildi.
ÖLÇÜM VE TEMİZLİK İŞLEMLERİ YAPILDI
Ekipte bulunan KBRN görevlisi Arama Kurtarma Teknisyeni tarafından, evin mutfağında yaşanan olaya uygun şekilde müdahale edilerek gerekli ölçüm ve temizlik işlemleri yapıldı.
Cıva bulaşan kilim, bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.