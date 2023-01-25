Zonguldak'ta cıva alarmı! Ateş ölçer kırıldı ortalık karıştı

İKAMET İZNİ VERİLDİ

Sonrasında yapılan kontrol ve ölçümde bir tehlikeye rastlanmaması üzerine evin mutfağına tedbir amaçlı bir günlüğüne karantinaya alınırken ailenin ikametine izin verildi.

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