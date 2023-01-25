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    • Yaşam
    • 25.01.2023 08:28
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    • 25.01.2023 08:28
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    Adana'da kan davası cinayeti! Önce vurdu sonra kaçtı

    Son dakika haberi | Adana'da 21 yaşındaki Ahmet Kurt isimli bir kişi, kan davalı oldukları öğrenilen bir şahıs tarafından vuruldu. Olayda Kurt hayatını kaybederken, jandarma katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana’da kan davası cinayeti! Önce vurdu sonra kaçtı

    Adana'da bir kişi kan davalısı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki Ahmet Kurt, kan davalısı oldukları C.P. tarafından mahallede silahla vuruldu. Zanlı olay yerinden kaçarken çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Kurt hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Adana'da kan davası cinayeti! Önce vurdu sonra kaçtı
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