Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca tırlar çarpıştı! Kaza kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde karayolunda seyreden tırın önünden geçmeye çalışan köpek ve tırın aniden fren yaptığı sırada arkadan gelen diğer tırın çarptığı anlar yer aldı.

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