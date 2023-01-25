Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca tırlar çarpıştı! Kaza kamerada

Hatay'ın Payas ilçesinde, önüne köpek çıkması nedeniyle ani fren yapan tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı.
Kaza, D-817 karayolu üzerinde meydana geldi.
ÖNÜNE KÖPEK ÇIKINCA ANİ FREN YAPTI
Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Ü.K. idaresindeki tır önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı.
ARKADAN GELEN TIR ÇARPTI
Bu sırada arkadan gelen U.B. yönetimindeki plakalı tır, ani fren yapan tıra çarptı.
Kazada sürücülerden U.B. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde karayolunda seyreden tırın önünden geçmeye çalışan köpek ve tırın aniden fren yaptığı sırada arkadan gelen diğer tırın çarptığı anlar yer aldı.