Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.01.2023 16:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2023 17:09
    ABONE OL

    Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca tırlar çarpıştı! Kaza kamerada

    Son dakika haberleri... Hatay'da önüne köpek çıkması nedeniyle ani fren yapan tıra arkadan gelen tahıl yüklü başka bir tır çarptı. Kaza saniye saniye kaydedildi.

    Köpek için fren yapınca bakın ne oldu

    Hatay'ın Payas ilçesinde, önüne köpek çıkması nedeniyle ani fren yapan tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı.

    Kaza, D-817 karayolu üzerinde meydana geldi.

    ÖNÜNE KÖPEK ÇIKINCA ANİ FREN YAPTI
    Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Ü.K. idaresindeki tır önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı.

    ARKADAN GELEN TIR ÇARPTI
    Bu sırada arkadan gelen U.B. yönetimindeki plakalı tır, ani fren yapan tıra çarptı.

    Kazada sürücülerden U.B. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

    KAZA ANI KAMERADA
    Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde karayolunda seyreden tırın önünden geçmeye çalışan köpek ve tırın aniden fren yaptığı sırada arkadan gelen diğer tırın çarptığı anlar yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yılın ilk MGK’sı toplandı
    Haberler Yaşam Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca tırlar çarpıştı! Kaza kamerada
        SON DAKİKA