İstek parça cinayetinde ilk duruşma! Onur Şener'in anne ve babasından yürekleri yakan feryat: Kız arkadaşı ilk kez konuştu

Türkiye'nin konuştuğu müzisyen Onur Şener cinayetinde ilk mahkeme gerçekleşti. Şener'in kız arkadaşı dehşet enalarına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.
SİNKAFLI KONUŞTU
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakuş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.
Sanık İlker Karakaş, olay günü saat 01.00 civarında Esra isimli arkadaşıyla mekanı geldiklerini diğer sanıkların yanında geçip önce bahçe kısmında alkol alıp oturduklarını daha sonra içeri geçtiklerini anlattı.
Mekanda canlı müzik yapılmadığını ve sahnede hiçbir enstrüman bulunmadığını söyleyen Karakaş, "Sevdiğim bir parça çalıyordu. Karaoke yapıldığını düşündüm ben de sahneye gittim. Sahnenin yanında oturan Onur Şener bana 'şarkı söyleyemeyeceksen' diyerek sinkaflı konuştu. Ben de sahneden indim, arkadaşlarımın yanına gittim" ifadelerini kullandı.