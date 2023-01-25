İstek parça cinayetinde ilk duruşma! Onur Şener'in anne ve babasından yürekleri yakan feryat: Kız arkadaşı ilk kez konuştu

BİRA BARDAĞINI ATTI

Sanık Ali Gündüz de olayların yaşandığı mekana devamlı gittiğini o gün de eşi ve arkadaşlarıyla sahnede karaoke olarak şarkı söylediklerini anlatan Gündüz, "Bir süre sonra solist ile İlker arasında tartışma olduğunu gördük. İlker masaya döndü, Şener de arkasından gelerek sinkaflı cümlelerle 'mekandan çıkın' dedi. Biz de bahçeye çıktık. Ya psikolojisi bozuktu ya da madde teshiri altındaydı. İlker'e yumruk salladı, İlker de bira bardağını attı. Şener de tutup beni yere fırlattı. Yüz üstü düştüm omzum kırıldı ve yerdeki kırık cam bardakları elimi kesti.