Adıyaman'da kaza! Kamyonet otomobile çarptı: 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücülerden Yasin G., Melahat Y. ve otomobilde Harun Nisa T., Hatice T., Zeynep Halime Y., Ayşe Y. ve Aşhan Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.