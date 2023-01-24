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    • Yaşam
    • 24.01.2023 17:17
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    • 24.01.2023 17:17
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    Adıyaman'da kaza! Kamyonet otomobile çarptı: 7 yaralı

    Adıyaman’da bir akaryakıt istasyonundan yola aniden çıkan otomobile kamyonetin çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Feci kaza!

    Adıyaman'da bir akaryakıt istasyonundan yola aniden çıkan otomobile kamyonetin çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Yasin G. idaresindeki kamyonet, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Alanı kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonundan aniden yola çıkan Melahat Y. idaresindeki otomobile çarptı.

    7 KİŞİ YARALANDI
    Meydana gelen kazada sürücülerden Yasin G., Melahat Y. ve otomobilde Harun Nisa T., Hatice T., Zeynep Halime Y., Ayşe Y. ve Aşhan Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza sonrası olay yerine gelen bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Adıyaman'da kaza! Kamyonet otomobile çarptı: 7 yaralı
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