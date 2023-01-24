Sultangazi'de alkollü sürücü 3 sokakta 13 araca çarptı!

İstanbul Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü lüks aracı ile girdiği 3 ayrı sokakta toplam 13 araca çarptı.
ALKOL ALIP ARAÇLA YOLA ÇIKTI
Olay sabah saat 04.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, lüks aracı ile sokağın girişindeki kaldırıma çıkan Ayhan P. bir süre sonra aşırı derecede alkol alıp aracı ile hareket etti.
13 ARACA ÇARPTI
Hızla ilerleyen Ayhan P., 3 ayrı sokaktan hızla geçerek park halindeki toplam 13 araca çarparak zarar verdi.
ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI
Hızını alamayan sürücü son olarak ise elektrik trafosuna çarparak yerinden söktü.
Olayın ardından çevredeki bazı sokaklar elektriksiz kalırken sesleri duyan vatandaşlar ise sokağa indiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken bölgede güvenlik önlemi alındı.