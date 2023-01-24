Sultangazi'de alkollü sürücü 3 sokakta 13 araca çarptı!

Aracı zarar gören Hüseyin Oburoğlu, ''Gece saat 04.30 civarı. Bir tane alkollü sürücü mahallenin başından giriyor. 3 tane sokakta 13 tane araca vuruyor. Sabah uyandığımızda araçların durumu bu şekilde bu benim aracım. Daha sonra devam ediyor. Diğer araçlara vuruyor ve trafoya çarpıp patlatıyor. Şuanda sokakta elektrik yok bizim mağduriyetimiz ayrı bir sıkıntı. Bununla alakalı çözüm nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Baktığımızda buradaki araçlar ve diğer sokağın başındaki araçlar komple hasarlılar toplamda 13 araç var hasarlı olan'' dedi.