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    • Yaşam
    • 24.01.2023 15:00
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    • 24.01.2023 15:00
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    Avcılar'da polisin gözü önünde uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler yakalandı

    Avcılar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada polis ekiplerine suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Polisin gözü önünde uyuşturucu alışverişi

    Avcılar'da dün akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen iki kişi, park halindeki polis aracının yanında buluştu. Birbirleriyle selamlaşan ikili uyuşturucu alışverişinde bulunduğu sırada Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerine suçüstü yakalandı.

    Şüphelilerden biri polis memurunun yanına geldiğini görünce elindeki uyuşturucu madde poşetine tekme atarak kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Cengiz E. ve Umut G. olduğu tespit edilen şüpheliler Şehit Adem Başar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Yapılan sorgulamada Cengiz E.'nin yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Avcılar'da polisin gözü önünde uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler yakalandı
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