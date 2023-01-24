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    • Yaşam
    • 24.01.2023 08:31
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    • 24.01.2023 08:31
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    Bursa'da sitenin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

    Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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    Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda, E.K. idaresindeki 16 R 088 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin duvarına çarptı.

    Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan N.S. araçta sıkıştı.

    İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılardan E.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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