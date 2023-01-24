Skandal olay! Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciğini almayı unuttular

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz günlerde Yalova'da yaşandı. S. ve N. T çiftinin en küçük çocuğu A.C (3.5), 1.5 yıl önce rahatsızlandı. Bademcikleri iltihaplanınca antibiyotik tedavisine başlandı! Ancak yıllar süren tedaviye rağmen şikayetleri azalmadı. Doktorlar, geniz eti büyüyen, kulağında ise enfeksiyon oluşan çocuk için ameliyat kararı aldı. Özel bir hastanede 24 Aralık'ta gerçekleştirilen ve 6 saat süren operasyonla A.C'nin bademcikleri ve geniz eti alındı. Kulaklarına da tüp takıldı. Ancak talihsiz çocuk, ameliyattan 10 gün sonra rahatsızlandı! Soluğu yeniden hastanede alan aile, şok yaşadı! Çünkü yapılan kontrollerde A.C'nin bademciklerinin alınmadığı ortaya çıktı! Baba N.T, olayla ilgili hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Yaşadıkları süreci şöyle anlattı: Çocuk 6 saat ameliyatta kaldı. 10 gün sonra çocuk tekrar ateşlendi. Devlet hastanesindeki doktor "Bademcikleri kötü" deyince biz şok olduk! Operasyonu yapan doktora gittik. Doktor, 'Bademciğini almayı unutmuşuz' dedi. Nasıl unutulabilir bu? Bu çocuk 3.5 yaşında. 1.5 senedir antibiyotik tedavisi görüyor. 3,5 yaşındaki bir çocuğun böbrekleri ne kadar dayanır antibiyotiğe? Bu, büyük bir sorumsuzluktur. Şikayetçiyim! Sağlık Bakanlığı'na şikayetlerimi yapacağım!



İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. H.H, iddiaları kabul etmedi. Bademcikleri bilinçli olarak almadığını söyledi. "Ameliyat sırasında bademciklerin iltihaplı olduğunu görünce almaktan vazgeçtim" dedi.



RAPORDA MEVCUT

Hastanenin operasyon sonrası düzenlediği epikriz raporunda; A.C'nın bademciklerinin ve geniz etinin alındığı, her iki kulağına da tüp takıldığı ve ameliyat ücretlerinin aileden tahsil edildiği bilgisi yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN