“Gel bir konuşalım” dediği kadını, kızının önünde başından vurdu

Bursa'da erkek arkadaşı tarafından başından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
TAKİBE BAŞLADI
Bursa'da saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde, İ.A. (46) eğlence mekanında tanıştığı Nurten İnan'ı işten çıktığı sırada takip ederek, evinin bulunduğu Çatal Sokak'a gitti.
KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU
İ.A., kendisiyle görüşmek istemeyen İnan'ı "Gel bir konuşalım" diyerek ikna etti. Daha sonra Nurten İnan, İ.A. ile evinin önünde sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile İnan'ı kızının gözü önünde başından vurdu.
Silah seslerini duyan komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.