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    • Yaşam
    • 24.01.2023 06:15
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    • 24.01.2023 06:15
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    “Gel bir konuşalım” dediği kadını, kızının önünde başından vurdu

    Bursa’da bir şahıs, eğlence mekanında tanıştığı solist kadını “Gel bir konuşalım” diye yanına çağırıp, kızının gözü önünde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadının kızı ise annesinin başında gözyaşlarına boğuldu.

    AJANSLAR
    Kızının gözü önünde başından vuruldu

    Bursa'da erkek arkadaşı tarafından başından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

    TAKİBE BAŞLADI
    Bursa'da saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde, İ.A. (46) eğlence mekanında tanıştığı Nurten İnan'ı işten çıktığı sırada takip ederek, evinin bulunduğu Çatal Sokak'a gitti.

    KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU
    İ.A., kendisiyle görüşmek istemeyen İnan'ı "Gel bir konuşalım" diyerek ikna etti. Daha sonra Nurten İnan, İ.A. ile evinin önünde sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile İnan'ı kızının gözü önünde başından vurdu.

    Silah seslerini duyan komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ağır yaralı kadına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken, İnan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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