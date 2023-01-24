İstanbul'da bir grup Salvador Dali’nin ölüm yıldönümünü lokma döktürerek andı

Sürrealizm akımının öncülerinden ressam Salvador Dali, 34 yıl önce hayata gözlerini kapadı. Sevenleri ise hafta sonu İstanbul Kadıköy'de onun anısına lokma dağıttı! Katılımcılardan bazıları tatlılarını yedikten sonra şövale üzerine konulan Dali'nin portresiyle fotoğraf çektirdi, kimi ise Dali'nin kim olduğunu hatırlayamadı! Sosyal medya, bu anmayla çalkalandı:
Bir gün gitmedim Kadıköy'e, kaçırdığım şeye bak!
Ben de eski sevgilim ruhuna mı dağıtsam acaba? Kurtuldum diye!
Ulaşılabilecek maksimum vizyon!
Deli mi biter canım memleketimde.
LokmasınI yedirmediğiniz bir Salvador kalmıştı.
'ÜS' DÜZEY SEVİNÇ
Adana'da Sarıçam İlçesi'ne bağlı İncirlik Mahallesi, İncirlik Üssü'ndeki 20 bini aşkın askerin yarattığı ekonomiyle canlandı. 2011'de ise DEAŞ tehlikesi nedeniyle ABD'li askerlerin üssün dışına çıkışı yasaklandı! Personelin ilgi gösterdiği yemeiçme, tekstil ve hediyelik eşya gibi işyerleri kapandı. Ancak hafta sonu tarihi bir an yaşandı! ABD'li personel 12 yılın ardından ilk kez dışarı çıktı. Haberi alan esnaf büyük mutluluk yaşadı, hemen kepenklerini açtı. Esnaf Mehmet Yılmaz ise "Şu anda küçük bir canlanma var. Askerler 2 gündür biraz kendilerini gösteriyor. İlerleyen ay daha kalabalık olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.
TIPA 'TIP' ŞİDDET
Sürekli hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktorlar, bu kez birbirlerine saldırdı. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar A.G.Ş., İ.Ş. ve U.M., iddiaya göre dün ameliyatını yaptıkları hasta narkozdan geç uyanınca anestezi doktoruna kızdı. Dr. Muhammet Ali Ertan ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, 3 doktor Ertan'a yumruklarla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Dr. Ertan, aldığı darbelerle yüzünden, gözünden, burnundan yaralandı. Koridorları ise kan kapladı. Hastanenin acil servisinde hemen tedaviye alınan Dr. Ertan, acil beyaz kod vererek meslektaşlarını yakalattı. Polise verdiği ifadede ölümden döndüğünü anlattı. İfadelerine başvurulan şüpheli doktorlar, saldırı olayını yalanladı. Hastane yönetimi de soruşturma başlattı. ERDOĞAN ÖZTÜRK