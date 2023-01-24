İstanbul'da bir grup Salvador Dali’nin ölüm yıldönümünü lokma döktürerek andı





HAZİNE AVI!

Avustralyalı Comanchero Çetesi, uyuşturucu ticareti yaparak kara para zenginleri arasına karıştı. Türkiye'yi de üs olarak kullanan çete lideri Mark Buddle, 40 milyon dolarlık kokain kaçakçılığı suçundan geçen ağustos ayında yakalanıp, ülkesine yollandı. Ama bağlantılı olduğu çete üyeleri yine Türkiye'de saklanmayı başardı. Geçen hafta da çetenin diğer lideri Duax Ngakuru gözaltına alındı. Ngakuru'nun ortağının ise Hakan Ayık adlı bir Türk'ün olduğu anlaşıldı. Şişli'deki King Cross Oteli'nin sahibi olan ve Alaçatı'daki bir başka lüks otelin de ortağı olan Ayık'ın, Türkiye'de çetenin işlerini takip ettiği iddiası ortaya atıldı. Mark Buddle'ın, İstanbul'da Sapphire Tower'da 1,5 milyon dolarlık bir daireye, Bodrum'da villalara, KKTC'de bir turizm şirketi ile çok sayıda akaryakıt istasyonuna ve Dubai'de çeşitli varlıklara sahip olduğu ortaya çıktı. Avustralya makamları, bu servete el koymak için işlem başlattı.