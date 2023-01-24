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    İstanbul'da bir grup Salvador Dali’nin ölüm yıldönümünü lokma döktürerek andı

    Sürrealizm akımının öncülerinden ressam Salvador Dali, 34 yıl önce hayata gözlerini kapadı. İstanbul’da bir grup, Salvador Dali’nin ölüm yıldönümünü unutmadı. Sürrealist ressamı lokma döktürerek andı! İşte sizler için derlediğimiz 24 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Çok id’Dali’

    Sürrealizm akımının öncülerinden ressam Salvador Dali, 34 yıl önce hayata gözlerini kapadı. Sevenleri ise hafta sonu İstanbul Kadıköy'de onun anısına lokma dağıttı! Katılımcılardan bazıları tatlılarını yedikten sonra şövale üzerine konulan Dali'nin portresiyle fotoğraf çektirdi, kimi ise Dali'nin kim olduğunu hatırlayamadı! Sosyal medya, bu anmayla çalkalandı:
    Bir gün gitmedim Kadıköy'e, kaçırdığım şeye bak!
    Ben de eski sevgilim ruhuna mı dağıtsam acaba? Kurtuldum diye!
    Ulaşılabilecek maksimum vizyon!
    Deli mi biter canım memleketimde.
    LokmasınI yedirmediğiniz bir Salvador kalmıştı.



    'ÜS' DÜZEY SEVİNÇ
    Adana'da Sarıçam İlçesi'ne bağlı İncirlik Mahallesi, İncirlik Üssü'ndeki 20 bini aşkın askerin yarattığı ekonomiyle canlandı. 2011'de ise DEAŞ tehlikesi nedeniyle ABD'li askerlerin üssün dışına çıkışı yasaklandı! Personelin ilgi gösterdiği yemeiçme, tekstil ve hediyelik eşya gibi işyerleri kapandı. Ancak hafta sonu tarihi bir an yaşandı! ABD'li personel 12 yılın ardından ilk kez dışarı çıktı. Haberi alan esnaf büyük mutluluk yaşadı, hemen kepenklerini açtı. Esnaf Mehmet Yılmaz ise "Şu anda küçük bir canlanma var. Askerler 2 gündür biraz kendilerini gösteriyor. İlerleyen ay daha kalabalık olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.



    TIPA 'TIP' ŞİDDET
    Sürekli hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktorlar, bu kez birbirlerine saldırdı. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar A.G.Ş., İ.Ş. ve U.M., iddiaya göre dün ameliyatını yaptıkları hasta narkozdan geç uyanınca anestezi doktoruna kızdı. Dr. Muhammet Ali Ertan ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, 3 doktor Ertan'a yumruklarla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Dr. Ertan, aldığı darbelerle yüzünden, gözünden, burnundan yaralandı. Koridorları ise kan kapladı. Hastanenin acil servisinde hemen tedaviye alınan Dr. Ertan, acil beyaz kod vererek meslektaşlarını yakalattı. Polise verdiği ifadede ölümden döndüğünü anlattı. İfadelerine başvurulan şüpheli doktorlar, saldırı olayını yalanladı. Hastane yönetimi de soruşturma başlattı. ERDOĞAN ÖZTÜRK



        HAZİNE AVI!
        Avustralyalı Comanchero Çetesi, uyuşturucu ticareti yaparak kara para zenginleri arasına karıştı. Türkiye'yi de üs olarak kullanan çete lideri Mark Buddle, 40 milyon dolarlık kokain kaçakçılığı suçundan geçen ağustos ayında yakalanıp, ülkesine yollandı. Ama bağlantılı olduğu çete üyeleri yine Türkiye'de saklanmayı başardı. Geçen hafta da çetenin diğer lideri Duax Ngakuru gözaltına alındı. Ngakuru'nun ortağının ise Hakan Ayık adlı bir Türk'ün olduğu anlaşıldı. Şişli'deki King Cross Oteli'nin sahibi olan ve Alaçatı'daki bir başka lüks otelin de ortağı olan Ayık'ın, Türkiye'de çetenin işlerini takip ettiği iddiası ortaya atıldı. Mark Buddle'ın, İstanbul'da Sapphire Tower'da 1,5 milyon dolarlık bir daireye, Bodrum'da villalara, KKTC'de bir turizm şirketi ile çok sayıda akaryakıt istasyonuna ve Dubai'de çeşitli varlıklara sahip olduğu ortaya çıktı. Avustralya makamları, bu servete el koymak için işlem başlattı.



        'IŞIK' SÖNDÜ
        İstanbul'da dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Sultan Altınışık isimli genç kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı alışveriş merkezinin terasından atlayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı. İncelemeler sonrası Sultan Altınışık'ın cansız bedeni morga götürüldü.



        96 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 96 milyon 448 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 7 bin 274'er, 3 bilenler 243'er, 2 bilenler 22'şer lira alacak.



            2 KİŞİYE 489'AR BİN
            10 bilen 2 kişi, 489'ar bin lira kazandı. 9 bilenler 6 bin 28'er, 8 bilenler 530'ar, 7 bilenler 103'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



            KİRACI KAVGASI 'TAVAN' YAPTI
            İstanbul Laleli'de dükkan sahibi M.Ş., kiracısını çıkarabilmek için çılgınlıklar yaptı. 2018 yılından bu yana kiracı olan Guiaunai Roustamova, "Kirayı 112 bin liraya yükseltmek istedi, kirada uzlaşamadık. Mağazanın tavanında delikler açtı. Sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. 100 bin liralık zararım var" dedi. Roustamova'nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. geçen haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini, 6 bin dolar yani 112 bin liraya yükseltmek isteyince tavan yapan kavga başladı. Roustamova, tüm zararlarının karşılanması gerektiğini söyledi.



            KAYITLI KÖY!
            Sivas'ın Kangal ilçesi Kalkım köyünde yaşanan bir çok hırsızlık köylüyü canından bezdirdi. Hırsızlara karşı çözüm arayan köy sakinleri çareyi güvenlik kamerası sistemi kurmakta buldu. Köyün giriş ve çıkış ve muhtelif yerlerine taktırıldıkları güvenlik kameraları sayesinde hırsızlık olaylarının önüne geçildi. Köy girişine "Dikkat bu köy kamera ile izlenmekte" yazılı tabela asıldı. Kameraların takılması ve tabelaların asılmasının ardından köyde hırsızlık yaşanmadı. Kalkım köyü eski muhtarı ve birinci azası Şükrü Akpınar, "Buraya çok yabancı insan geliyor, yaz mevsimlerine 30-40 araç geliyor. Bizde hırsızlıktan korunmak için, köyümüzün güveliği için kamera kurduk. Artık rahatız. Köyümüz 24 saat kayıt altında" dedi.



                KİLİSEDE YANGIN
                Beyoğlu Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerle uzun çabalar sonrasında kontrol altına alındı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "2 kişiden haber alınamıyor. İçerideler mi değiller mi onu itfaiye, soğutma çalışmasını bitirdikten sonra aramaya başlayacak. 2 vatandaşımız kendi imkanlarıyla, 2 vatandaşımız da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, hastaneye sevk edildi" dedi.



                AKREP KRAL!
                Türkiye'de yasak olmasına rağmen, internet sitelerinde kara akrep satıldığı dikkat çekti. Dünyanın en zehirli hayvanları arasında gösterilen kara akrebin zehrinin litre fiyatının 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.
                Dünyanın en zehirli akrepleri, Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün ile Suudi Arabistan'da yaşıyor.
                ilaç sektöründe kullanılan akrep zehrinden, silah savunma sistemi, kanser, ağrı kesiciler grubu, anestezide de yararlanılıyor.
                İlanlarda, "Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşük tür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun" deniyor.



                'PIRLANT'A GİBİ EŞ!
                İzmirli milyarder Kasım Pırlant kalp krizi geçirdi ama kurtarılamadı. Servetini eski eşi Tülay'a bıraktı. 6 kardeşine ise tek kuruş kalmadı. Bu arada ABD de iki sürpriz çocuğu çıktı. Hesaplar karıştı.

                100 BİN DOLARA KUŞ UÇTU!
                Twitter ofis eşyalarını açık artırmaya çıkardı. Şirketin logosu olan yaklaşık 1.5 metrelik kuş heykeli, 100 bin dolara (1 milyon 881 TL) satıldı.

                NARKOTİK OPERASYONU
                Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri 15 - 21 Ocak tarihleri arasında 65 gram eroin, 1 kilo 138 gram esrar, 61 captagon hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 89 şüpheliden 18 kişi tutuklandı. Mehmet YILDIRIM

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                Haberler Yaşam İstanbul'da bir grup Salvador Dali’nin ölüm yıldönümünü lokma döktürerek andı
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