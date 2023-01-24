DEPREM | Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Merkez üssü Midilli Adası olan depremin ardından herhangi bir olumsuz bildirimde bulunulmadı.

SON DEPREMLER

06:58:11 40.722 27.386 9.46 ML 1.8 Marmara Denizi - [05.26 km] Şarköy (Tekirdağ)

06:41:27 38.169 38.64 7 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

06:36:41 39.409 26.264 7 ML 1.4 Ege Denizi - [10.44 km] Ayvacık (Çanakkale)

06:13:56 39.315 26.259 7 ML 1.7 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [20.65 km] Ayvacık (Çanakkale)

05:51:10 39.399 26.306 7 ML 1.4 Ege Denizi - [10.65 km] Ayvacık (Çanakkale)

5:45:52 39.642 41.143 7 ML 0.8 Çat (Erzurum)

05:41:49 38.067 27.167 7 ML 1.1 Menderes (İzmir)

05:38:28 38.428 39.152 7 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)

05:32:17 39.366 26.285 9.14 ML 1.6 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.60 km] Ayvacık (Çanakkale)

05:18:21 39.357 26.292 5.52 ML 1.8 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.45 km] Ayvacık (Çanakkale)