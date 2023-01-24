DEPREM | Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde Ayvacık açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin yaklaşık 3.9 kilometre derinliğinde oluştu.
Merkez üssü Midilli Adası olan depremin ardından herhangi bir olumsuz bildirimde bulunulmadı.
SON DEPREMLER
06:58:11 40.722 27.386 9.46 ML 1.8 Marmara Denizi - [05.26 km] Şarköy (Tekirdağ)
06:41:27 38.169 38.64 7 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
06:36:41 39.409 26.264 7 ML 1.4 Ege Denizi - [10.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
06:13:56 39.315 26.259 7 ML 1.7 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [20.65 km] Ayvacık (Çanakkale)
05:51:10 39.399 26.306 7 ML 1.4 Ege Denizi - [10.65 km] Ayvacık (Çanakkale)
5:45:52 39.642 41.143 7 ML 0.8 Çat (Erzurum)
05:41:49 38.067 27.167 7 ML 1.1 Menderes (İzmir)
05:38:28 38.428 39.152 7 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
05:32:17 39.366 26.285 9.14 ML 1.6 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
05:18:21 39.357 26.292 5.52 ML 1.8 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.45 km] Ayvacık (Çanakkale)