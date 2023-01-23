SON DAKİKA | Beyoğlu'nda kilise yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Beyoğlu'nda, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan 4 kişi kurtarılırken, 2'si tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çevredeki ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

Beyoğlu’nda bulunan eski bir kilisede yangın çıktı!

VALİLİK'TEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında yangın ihbarı alınmıştır. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.