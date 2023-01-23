Diyarbakır'da çok acı olay! 3 araç birbirine girdi 1 polis hayatını kaybetti

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 34 FPH 196 plakalı otomobilin hızla yan yoldan ana yola girişi ve seyir halinde olan 46 AFF 530 plakalı otomobil ve 27 AHF 226 plakalı kamyonetle çarpışması yer aldı. Ayrıca, kazaya neden olan aracın yola çıktığı bağlantı noktasında bir kişinin saniye farkıyla karşıdan karşıya geçtiği görüldü.

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