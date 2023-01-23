Loto milyoneri Kürşat Yıldırım dolandırıcı kurbanı oldu

Gurbetçi Kürşat Yıldırım, seneler önce Almanya'nın Dortmund kentine taşındı. İnşaatlarca çalıştı. En büyük hayali ise zengin olmaktı! 24 Eylül'de oynadığı lotodan 10 milyon euro kazandı! Hemen Ferrari ve Porsche aldı. İmajını baştan yarattı! Geçtiğimiz günlerde de soluğu Türkiye'de aldı. Önce memleketi Kırşehir'e gitti, ardından İstanbul turu yaptı. Almanya'ya döndükten sonra hayatının şokunu yaşadı! Çünkü hesabından farklı günlerde 10 bin euro'nun çalındığını anladı! "İstan-bul'da ATM kartımı yuttu. Hemen Almanya'daki bankayı aradım. Ancak Frankfurt'taki bir ATM'den 10 bin euro çalındığını fark ettim. Meğer kartım dolandırıcıların eline gelmiş" ifadesini kullandı.
İŞTE 'SAAT'ET!
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer aldı. Servetini ise lüks otomobile ve gösterişli saatlere yatırdı! İngiliz basını, bu kez de Ronaldo'nun saat koleksiyonunu mercek altına aldı. Öyle ki 37 yaşındaki sporcunun etkileyici koleksiyonunun değerinin 5 milyon sterlin olduğu açıklandı! En pahalısı 1.6 milyon sterlin olan saatler ile fiyatları şöyle sıralandı:
HUBLOT MASTERPIECE 800 bin sterlin
ROLEX DAYTONA 605 bin sterlin
JACOB AND CO. RONALDO'YA ÖZEL CR7 UÇUŞU MODELI 45 bin sterlin
JACOB & CO. 800 bin sterlin
ROLEX GMT-MASTER II 392 bin sterlin
FRANCK MULLER 1 milyon 600 bin sterlin
BU KALP SENİ UNUTUR MU
Şanlıurfa Hilvan'da yaşayan Medet Özbey (14), kalp yetmezliği nedeniyle Ankara'da hastaneye yatırıldı. Organ beklemeye başladı. Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen yürüme engelli Zeynep Fidancı'nın organları bağışlandı. Zeynep'in kalbi ile hayata bağlanan Medet, yaşama sevincini anlattı: Yeni kalbimle uçabilirim. Zeynep için hep dua edeceğim.