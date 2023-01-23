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    Loto milyoneri Kürşat Yıldırım dolandırıcı kurbanı oldu

    Kürşat Yıldırım, lotoda 10 milyon euro kazandı. Soluğu İstanbul’da aldı. Ancak kartını ATM’ye kaptırdı! 10 bin euro’su çalındı! İşte sizler için dereldiğimiz 23 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Para’şan oldu

    Gurbetçi Kürşat Yıldırım, seneler önce Almanya'nın Dortmund kentine taşındı. İnşaatlarca çalıştı. En büyük hayali ise zengin olmaktı! 24 Eylül'de oynadığı lotodan 10 milyon euro kazandı! Hemen Ferrari ve Porsche aldı. İmajını baştan yarattı! Geçtiğimiz günlerde de soluğu Türkiye'de aldı. Önce memleketi Kırşehir'e gitti, ardından İstanbul turu yaptı. Almanya'ya döndükten sonra hayatının şokunu yaşadı! Çünkü hesabından farklı günlerde 10 bin euro'nun çalındığını anladı! "İstan-bul'da ATM kartımı yuttu. Hemen Almanya'daki bankayı aradım. Ancak Frankfurt'taki bir ATM'den 10 bin euro çalındığını fark ettim. Meğer kartım dolandırıcıların eline gelmiş" ifadesini kullandı.



    İŞTE 'SAAT'ET!
    Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer aldı. Servetini ise lüks otomobile ve gösterişli saatlere yatırdı! İngiliz basını, bu kez de Ronaldo'nun saat koleksiyonunu mercek altına aldı. Öyle ki 37 yaşındaki sporcunun etkileyici koleksiyonunun değerinin 5 milyon sterlin olduğu açıklandı! En pahalısı 1.6 milyon sterlin olan saatler ile fiyatları şöyle sıralandı:
    HUBLOT MASTERPIECE 800 bin sterlin
    ROLEX DAYTONA 605 bin sterlin
    JACOB AND CO. RONALDO'YA ÖZEL CR7 UÇUŞU MODELI 45 bin sterlin
    JACOB & CO. 800 bin sterlin
    ROLEX GMT-MASTER II 392 bin sterlin
    FRANCK MULLER 1 milyon 600 bin sterlin



    BU KALP SENİ UNUTUR MU
    Şanlıurfa Hilvan'da yaşayan Medet Özbey (14), kalp yetmezliği nedeniyle Ankara'da hastaneye yatırıldı. Organ beklemeye başladı. Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen yürüme engelli Zeynep Fidancı'nın organları bağışlandı. Zeynep'in kalbi ile hayata bağlanan Medet, yaşama sevincini anlattı: Yeni kalbimle uçabilirim. Zeynep için hep dua edeceğim.



        HARRY ULUSAL SORUN
        Prens Harry, yazdığı Spare (Yedek) adlı kitabında, Kraliyet ailesini bombaladı. Afganistan'da görev yaptığı sırada, 25 Taliban üyesini öldürdüğünü anlattı. Bu açıklaması, dünyada büyük yankı uyandırdı. Yapılan bir anket çalışmasında Britanyalılar'ın üçte ikisinin Harry'nin bu açıklamasıyla "ulusal güvenliğe zarar verdiğini" anlatı. Askeri çevreler ise Harry'nin "düşüncesizce" olan bu sözleriyle, Kraliyet Ailesi'ni tehlikeye attığını vurguladı.



        VAHŞETE GELİN!
        Samsun Çarşamba Elifli Mahallesi'nde ikamet eden 57 yaşındaki Ahmet Dalkalem, 2 gün önce tüfekle kendini vurarak intihar etti. Dalkalem'in geride bıraktığı mektupta gelinini de öldürdüğünü yazdığı iddia edildi. Yapılan araştırma sonucu eşinden ayrı yaşayan ve boşanma davası devam eden 3 çocuk annesi Sema Dalkalem'ın (33) cansız bedeni Bafracalı Mahallesi'ndeki bir serada elleri iple arkaya bağlı halde boğazından bıçaklanmış olarak bulundu. Genç kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Dalkalem'in eşinden bir yıldır ayrı yaşadığı, bir süre kadın sığınma evinde kalıp ayrıldığı ve boşanma davalarının devam ettiği, öldürülmeseydi bugün boşanma davasının ikinci duruşmasının görüleceği öğrenildi. Dalkalem'in cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ordu'ya gönderildi.



        YÜREĞİMİZ YANDI
        İstanbul'da yaşayan Pelin Kaya, iç mimardı. Geçtiğimiz yıl Malta'daki mobilya firmasında işe başladı. 18 Ocak'ta da doğum gününü kutladı. Akşam evine dönerken Jeremie Camilleri'nin kullandığı aracın altında kaldı. Cani Camilleri, akaryakıt istasyonu ve restorana çarptıktan sonra araçtan indi, Kaya'ya taşla saldırdı! Talihsiz kız kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi Türkiye'ye yollandı. Dün Esenyurt'ta yapılan cenaze töreninde, ailesinin gözyaşları bir an olsun durmadı. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Çiçek Kaya'nın sözleri yürekleri yaktı: Benim kızım melekti. Bir katil, bir cani benim çocuğumu aldı. Ben yandım çocuklar... (Mustafa BAKIR)



            'BABA' FERYAT
            Antalya'da 23 Kasım 2022'de meydana gelen kazada yaya geçidinden geçmek isteyen Bedirhan Kaynarca'ya (13) Murat U. (23) idaresindeki otomobili ile çarptı. Kaynarca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sanık şoför, serbest bırakıldı. İsyan eden acılı baba Osman Kaynarca, "Arabada üç kişi var. Üç kişi olduğu halde sadece birisinin alkol testi yaptırıldı. O da serbest. Burada hız sınırı 50 ama bu adam 120 süratle geliyor. Sonuna kadar peşindeyim." dedi.



            EŞSİZ KATLİAM
            K.Maraş'ta 23 yıldır kayıp olan Zeynep Tanıdır'ın adı açıklanmayan kızı, annesini bulmak istedi. Yapılan araştırmada Zeynep Tandır'ın 23 yıl, dedesi Arap Tanıdır'ın 26 yıl önce öldürüldüğü belirlendi. Zanlı olarak gözaltına alınan Hayriye Fındıklıoğlu, kocası ve kızını kendisinin öldürdüğünü söyledi. Ancak mahkemede, suçsuz olduğunu iddia etti.



            1 KİŞİYE 828 BİN
            5+1 bilen 1 kişi, 827 bin 699 lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 596 lira, 4+1 bilenler 692 lira, 4 bilenler 76 lira, 3+1 bilenler 41 lira, 3 bilenler 13 lira, 2+1 bilenler 17 lira, 1+1 bilenler 8 lira, 0+1 bilenler ise 8 lira alacak.



                16 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 16 milyon 239 bin 192 lira devretti. 5 bilenler 57 bin 885 lira, 4 bilenler bin 141 lira, 3 bilenler 58 lira, 2 bilenler ise 6 lira ikramiye alacak.



                H'AYATA' SARILDI
                İzmir'de Havin Ayata (13), 2 yaşındayken hastalandı. Karaciğer nakli yapıldı. "İyileştim" derken lenf kanserine yakalandı. Ardından geçici körlük yaşadı. Ama hiçbir zaman yılmadı. Tüm hastalıkları atlatıp yeniden ayağa kalktı. Mucizeyi başardı.

                İŞİN 'ASLI' CİNAYET!
                Kırşehir'de polis Hüseyin Emre Yılmaz, boşanma aşamasındaki polis eşi Aslı ile sokakta tartıştı. Kurşun yağdırdı. Karısını öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralandı. O anlar çevredeki kameralara böyle yansıdı.

                KATLİAM İ'ÇİN'
                ABD'nin Los Angeles kentinde bir zanlı Ay Yeni Yılı kutlaması yapan Çinliler'i taradı. 10 kişi ölürken çok sayıda da yaralı var.

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                Haberler Yaşam Loto milyoneri Kürşat Yıldırım dolandırıcı kurbanı oldu
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