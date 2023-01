Loto milyoneri Kürşat Yıldırım dolandırıcı kurbanı oldu

İŞTE 'SAAT'ET!

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer aldı. Servetini ise lüks otomobile ve gösterişli saatlere yatırdı! İngiliz basını, bu kez de Ronaldo'nun saat koleksiyonunu mercek altına aldı. Öyle ki 37 yaşındaki sporcunun etkileyici koleksiyonunun değerinin 5 milyon sterlin olduğu açıklandı! En pahalısı 1.6 milyon sterlin olan saatler ile fiyatları şöyle sıralandı:

HUBLOT MASTERPIECE 800 bin sterlin

ROLEX DAYTONA 605 bin sterlin

JACOB AND CO. RONALDO'YA ÖZEL CR7 UÇUŞU MODELI 45 bin sterlin

JACOB & CO. 800 bin sterlin

ROLEX GMT-MASTER II 392 bin sterlin

FRANCK MULLER 1 milyon 600 bin sterlin