Kahramanmaraş'ta mide bulandıran olay! Kendisini öğretmen olarak tanıtan sapıktan 10 yaşındaki minik kıza cinsel istismar!

Olay, 16 Eylül 2022'de Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gökot, otomobiliyle ortaokul öğrencisi H.Y.'nin yanında durdu. Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürebileceğini söyledi. H.Y., Gökot'a inanıp, otomobile bindi. Bir süre sonra Mustafa Gökot, mahalle dışına çıkıp, H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.
Okula giden H.Y.'nin yaşadıklarını anlattığı öğretmenler, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa Gökot'u yakalayıp, gözaltına aldı. Mustafa Gökot, suçlamaları reddedip, kızı tanımadığını söyledi. Gökot'u teşhis eden H.Y. ise kendisini müzik öğretmeni Tümay olarak tanıttığını söyledi.
Kız öğrenci ayrıca, şüphelinin kendisini bir büfeye götürdüğünü belitti. Büfeye de giden ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde; Gökot'un olayın olduğu saatlerde büfeye geldiğini tespit etti. Mustafa Gökot tutuklanırken, H.Y.'nin kıyafetlerinden alınan örnekler adli tıpa gönderildi.