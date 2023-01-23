Kahramanmaraş'ta mide bulandıran olay! Kendisini öğretmen olarak tanıtan sapıktan 10 yaşındaki minik kıza cinsel istismar!

Kız öğrenci ayrıca, şüphelinin kendisini bir büfeye götürdüğünü belitti. Büfeye de giden ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde; Gökot'un olayın olduğu saatlerde büfeye geldiğini tespit etti. Mustafa Gökot tutuklanırken, H.Y.'nin kıyafetlerinden alınan örnekler adli tıpa gönderildi.