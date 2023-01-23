Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

41 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.