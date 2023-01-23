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    • Yaşam
    • 23.01.2023 14:15
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    • 23.01.2023 14:17
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    Zehir tacirlerine 4 ilde operasyon! 39 gözaltı

    Son dakika haberleri... Zehir tacirlerine bir darbe daha indirildi. Yozgat merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Büyük operasyon! Onlarca gözaltı var

    Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    41 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN
    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    39 GÖZALTI
    250 personelin katılımıyla gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda, 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 109 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Zehir tacirlerine 4 ilde operasyon! 39 gözaltı
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