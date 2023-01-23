Sahte psikologtan liseli kıza cinsel taciz: "Seni öpebilir miyim" dedi, kabusu yaşattı

Sahte psikolog liseli kıza cinsel taciz seansları uyguladı. "Seni öpebilir miyim" dedikten sonra kabusu yaşattı.
YARDIM ALACAKTI
İğrenç olay Konya'da yaşandı. Lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verdi.
F.F., 2021 yılının Nisan ayından itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D'nin seanslarına gitmeye başladı.
"SENİ ÖPEBİLİR MİYİM?"
Sabah gazetesinin haberine göre; genç kızın yanağına dokunan M.E.D, 'buralar şefkat, merhamet', daha sonra ise dudaklarına dokunup, 'burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?' dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü.