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    • Yaşam
    • 23.01.2023 11:09
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    • 23.01.2023 11:09
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    Sahte psikologtan liseli kıza cinsel taciz: "Seni öpebilir miyim" dedi, kabusu yaşattı

    Konya'da lise 12. sınıf öğrencisi F.F., hem derslerine katkı hem de özgüven eksikliği nedeniyle profesyonel destek almaya karar verdi. Kendini psikolog olarak tanıtan M.E.D.'nin seanslarına gitmeye başlayan genç kız kabusu yaşadı. "Seni öpebilir miyim" diyerek tacizlerine başlayan sahte psikolog, diğer seanslarda da çirkin davranışlarından vazgeçmedi. F.F.'nin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkan M.E.D.'nin, savunması pes dedirtti.

    Sahte psikologtan liseli kıza cinsel taciz seansı!

    Sahte psikolog liseli kıza cinsel taciz seansları uyguladı. "Seni öpebilir miyim" dedikten sonra kabusu yaşattı.

    YARDIM ALACAKTI
    İğrenç olay Konya'da yaşandı. Lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verdi.

    F.F., 2021 yılının Nisan ayından itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D'nin seanslarına gitmeye başladı.

    "SENİ ÖPEBİLİR MİYİM?"
    Sabah gazetesinin haberine göre; genç kızın yanağına dokunan M.E.D, 'buralar şefkat, merhamet', daha sonra ise dudaklarına dokunup, 'burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?' dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü.

        "ŞİMDİ KİM KİMİ ÖPÜYOR"
        "Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin"         diyerek genç kıza zorla sarılan M.E.D. daha sonraki seanslarda ise 'şimdi kim kimi öpüyor' diyerek tacizlerini sürdürdü.

        "BABA-KIZ İLİŞKİSİ KURDUK"
        Genç kız bu durumu hem annesine hem okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenine anlattı.

        Genç kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.E.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

            8 YIL HAPSİ İSTENDİ
            Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.E.D hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

            İlk kez hakim karşısına çıkan M.E.D'nin söyledikleri ise pes dedirtti.

            YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM
            M.E.D. ifadesinde, "Ben ona psikolog olduğumu söylemedim.

            Ben eğitim danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Ona yardımcı olmaya çalıştım.

            Bazen baba-kız, bazen ağabey-kardeş bazen de öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde hareket ettik.

                Derslerdeki ilerlemesi nedeniyle o bana sevincinden sarıldı.

                Hatta ben ona dikkatli olması korusunda uyardım" dedi.

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