Gaziantep'te kaza! Şüphelileri kovalayan yunus polislerinin motosikleti devrildi

Yaralı polisler, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kaçan şüpheli şahısları yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.