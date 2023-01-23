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    • Yaşam
    • 23.01.2023 16:20
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    • 23.01.2023 16:56
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    Gaziantep'te kaza! Şüphelileri kovalayan yunus polislerinin motosikleti devrildi

    Son dakika haberleri... Gaziantep'te şüpheli şahısları kovalayan motosikletli yunus polisleri kaza yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kaçan şüpheli şahısları yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

    Yunuslar kaza yaptı

    Gaziantep'te şüpheli şahısları kovalayan motosikletli yunus polisleri kaza yaptı.

    Kaza, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve içerisinde şüpheli şahısların bulunduğu bir araç, motosikletli yunus polisleri tarafından takibe alındı.


    MOTOSİKLET DEVRİLDİ
    Yaşanan kovalamaca yunus polislerinin üzerinde bulunduğu motosiklet, kontrolü kaybolduktan sonra devrildi.

    2 YUNUS POLİSİ YARALANDI
    Meydana gelen kaza sonucu motosiklet üzerinde bulunan Ö.K. ve A.A. isimli 2 yunus polisi yaralandı.

    Yaralı polisler, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


    Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kaçan şüpheli şahısları yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te kaza! Şüphelileri kovalayan yunus polislerinin motosikleti devrildi
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