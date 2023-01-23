Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında kan donduran iddia! İlk cinayeti değil mi? "Kardeşimi o öldürdü"

İstanbul Şişli'de, eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi hakkında kan donduran bir iddia daha gündeme geldi.
"SEÇİL ÇİFTÇİ BİR CİNAYET DOSYASINI DAHA BİLİYOR!"
Seçil Çiftçi'nin farklı bir cinayet olayında da yer aldığı iddia ediliyor. Seçil Çiftçi ve babası C.Ç.'nin cinayetten tutuklanmasının ardından Çiftçi ile ilgili iddiaları ortaya atan kişi ise 2018 yılında kardeşi Yaren Korucu göğsünden vurulmuş halde bulunan abla Gizem Korucu. Korucu, Seçil Çiftçi hakkında, "Bir cinayet dosyasını daha biliyor" iddiasında bulundu. Korucu'nun iddiasına göre Çiftçi, 2018 yılında ölen 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu'nun ölümünde de yer aldı.
KAYITLARA İNTİHAR DİYE GEÇTİ
Yaren Korucu cinayeti, 2 Kasım 2018'de Başakşehir 2. Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 19 yaşındaki Yaren Korucu'yu, göğsünden vurulmuş halde buldu. Genç kızın yanında da bir adet tabanca bulundu.
Polis kayıtlarına 'İntihar teşebbüsü' diye geçen olayda Yaren'in kan kaybından öldüğü belirlendi. Yaren'in bulunduğu noktada sadece birkaç damla kan olması ise dikkat çekti.