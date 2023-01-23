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    • Yaşam
    • 23.01.2023 16:47
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    • 23.01.2023 16:52
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    Gaziantep'te kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! Bahçe duvarına girdi: 4 yaralı

    Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarında bulunan apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada bahçe duvarı yıkılırken, araç ise hurdaya döndü. 4 kişi araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

    Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! 4 yaralı

    Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarını yıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

    Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

    Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! 4 yaralı


    OTOMOBİLDE BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI
    Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu bildirildilirken feci kaza sonucu otomobil hurda haline geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! Bahçe duvarına girdi: 4 yaralı
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