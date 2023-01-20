Eski sevgilisini öldürüp ormana atmıştı! Ünlü şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı: Defalarca vurdum külotlu çorapla boğazını sıktım
Son dakika haberi | Eski sevgilisini öldürerek İstanbul Sancaktepe'deki ormanlık alana atan şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı. Kan donduran cinayetin ayrıntılarını itiraf eden Çiftçi, Semih Sevim'e demir sandalye ayağıyla defalarca vurduğunu ardından külotlu çorapla boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı. Çiftçi cinayetin ardından delilleri yok etmek için kimliğini ve cep telefonunu parçalayarak attığını söyledi. Ardından cesedi battaniyeye sararak babasıyla ormanlık alana attığını itiraf etti.
İŞTE SEÇİL VE BABASININ İFADESİ
Soruşturmanın ardından gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden şarkıcı Seçil Çiftçi, babası C.Ç. ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Habertürk'ün haberine göre Seçil Çiftçi ile babasının ifadesine ulaşıldı.
2018 YILINDA SEVGİLİ OLMUŞLAR
İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından film gibi bir operasyonla çözülen olayda gözaltına alınan Seçil Çiftçi ve babası C.Ç.'nin hem Jandarma karakolunda hem de savcılıkta ifadeleri alındı. Çiftçi verdiği ifadesinde, "Ben Semih'i 2018 yılından beri tanıyorum. Bir arkadaş aracılığı ile tanıştım. Sonra aramız bozuldu ve kendisinden ayrıldım. Beni rahatsız etmeye başladı" dedi.
"ÇİÇEKLE GELDİ, EVE GİRMEK İSTEDİ KABUL ETMEDİM"
Semih Sevim ile mahkemelik olduğunu anlatan Çiftçi, "Daha önce kapıma dayandığı zamanlar oldu. Semih, ilk geldiğinde elinde çiçek vardı. İçeri girmek istedi. Kabul etmedim. Korktum. Beni rahatsız etmemesini söyledim. O anları da cep telefonu ile çektim. Kendisine git yoksa polisi arayacağım dedim. Gitti. Daha önce ondan şikayetçi olmuştum. Hatta bir keresinde uzaklaştırma kararı alınmıştı" diye konuştu.
"TARTIŞMANIN ARDINDAN KONUŞMAK İSTEDİ"
Birkaç gün sonra bir miktar alkol aldığını daha sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını söyleyen Çiftçi, canlı yayında Semih Sevim'in yazdığını ve onunla da tartıştığını ifade etti. Çiftçi, "28 Aralık günüydü. Kendisi o tartışmanın ardından benimle konuşmak istedi. Ben de çağırdım 'gel konuşalım' dedim. Alkollüydüm. Olayın gerçekleştiği Şişli'deki evime geldi" dedi.