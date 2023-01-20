Eski sevgilisini öldürüp ormana atmıştı! Ünlü şarkıcı Seçil Çiftçi’nin ifadesi ortaya çıktı: Defalarca vurdum külotlu çorapla boğazını sıktım

"ÇİÇEKLE GELDİ, EVE GİRMEK İSTEDİ KABUL ETMEDİM"

Semih Sevim ile mahkemelik olduğunu anlatan Çiftçi, "Daha önce kapıma dayandığı zamanlar oldu. Semih, ilk geldiğinde elinde çiçek vardı. İçeri girmek istedi. Kabul etmedim. Korktum. Beni rahatsız etmemesini söyledim. O anları da cep telefonu ile çektim. Kendisine git yoksa polisi arayacağım dedim. Gitti. Daha önce ondan şikayetçi olmuştum. Hatta bir keresinde uzaklaştırma kararı alınmıştı" diye konuştu.