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    • Yaşam
    • 23.01.2023 19:53
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    • 23.01.2023 20:03
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    Elazığ'da yol ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada

    Son dakika haberi | Elazığ'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen kavgada, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Olay yerinde çok sayıda kovan bulundu.

    AJANSLAR
    Yol ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada

    Elazığ'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Elazığ'da silahlı kavga kamerada! İşte o anlar...



    Olay, 16.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu belirtilen Ö.Ö. ile M.U. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Ö.Ö. ve M.U. tabancayla birbirlerine ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, tabancalardan çıkan kurşunlar çevredeki otomobillere isabet etti.

        İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ö.Ö., M.U. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Haberler Yaşam Elazığ'da yol ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada
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