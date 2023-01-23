Elazığ'da yol ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada

Elazığ'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 16.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu belirtilen Ö.Ö. ile M.U. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Ö.Ö. ve M.U. tabancayla birbirlerine ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, tabancalardan çıkan kurşunlar çevredeki otomobillere isabet etti.