AVM'de intihar! Genç kız kendini boşluğa bıraktı! Yer: İstanbul

Büyükçekmece'de bir alışveriş merkezinin teras katına çıkarak atlayan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın intihar nedeni henüz bilinmezken cansız bedeniyse morga kaldırıldı.



Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Sultan Altınışık isimli genç kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı alışveriş merkezinin terasından atlayarak intihar etti.