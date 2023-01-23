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    • Yaşam
    • 23.01.2023 19:46
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    • 23.01.2023 19:46
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    AVM'de intihar! Genç kız kendini boşluğa bıraktı! Yer: İstanbul

    İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir alışveriş merkezinin teras katına çıkan 19 yaşındaki Sultan Altınışık isimli bir kız atlayarak intihar etti. Genç kızın intihar nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA
    AVM’de intihar! Genç kız kendini boşluğa bıraktı

    Büyükçekmece'de bir alışveriş merkezinin teras katına çıkarak atlayan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın intihar nedeni henüz bilinmezken cansız bedeniyse morga kaldırıldı.

    Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Sultan Altınışık isimli genç kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı alışveriş merkezinin terasından atlayarak intihar etti.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı. İncelemeler sonrası Sultan Altınışık'ın cansız bedeni morga götürüldü.

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    Haberler Yaşam AVM'de intihar! Genç kız kendini boşluğa bıraktı! Yer: İstanbul
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