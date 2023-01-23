2023 Bursa'nın hasat yılı olacak! 2022’de Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında yatırıma öncelik verdi. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen 17 ilçede 600'ü aşkın şantiyede ulaşımdan altyapıya, çevreden spora kadar her alanda yoğun bir yatırım temposunu hayata geçirdi. Kent merkezinde Acemler ve Mudanya Kavşaklarına nefes aldıracak köprü, bağlantı yolları, otopark ve tüp geçidi hizmete açıldı, Yunuseli ve Emek bağlantı yolları tamamlandı, Şehir Hastanesi bağlantı yolunu da hizmete hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarıyla kentin altyapısı da hizmete girdi. Bursa'ya 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı kazandırarak kentin dünya çapında tanıtımına büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın geleceğine damga vuracak Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Projesi'nde de bütün yıkımları tamamlayıp, uygulama imalatlarına hız verildi.







ÖNCELİK YİNE ULAŞIMDA...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı bütçesini de yine performans odaklı hazırladı. Yüzde 22 ile yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayırdı. Ulaşım alanında 2023 yılında 2 milyar 361 milyon 592 bin 500 liralık yatırım yapılması öngörülürken, raylı sistemlerde Emek-Şehir Hastanesi hattının bu yıl tamamlanması planlandı. Üniversite Görükle Metro Hattının da startını vermeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bu projenin 2023'te yüzde 30 oranında tamamlanacağı vurgulandı. Yine ulaşım yatırımları kapsamında Acemler- Hürriyet Yunuseli Bağlantı Köprüsü, YHTMudanya Yolu Katlı Kavşağı, Demirtaş OSB Bağlantı Yolu, Beşyol Kavşağı Bağlantı Kolları, Avrupa Konseyi Bulvarı ve 11 Eylül Bulvarı Kavşak Düzenlemesi, Balıklıdere Köprüsü, Nilüferköy–Geçit Bağlantı Köprüsü ile Yeniceabat–Alman Kanalı bağlantı yolunun tamamlanacağı açıklandı. Şehrin muhtelif yerlerindeki mevcut yolların kalitesinin artırılması ve yeni yolların açılmasıyla ilgili olarak 500 bin ton asfalt dökümü, 480 kilometre sathi kaplama ve 500 bin metrekare parke temini yapılmasının hedeflendiği vurgulandı.







KENTSEL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl planlı kentleşmeye 736 milyon 834 bin 500 TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına da 1 milyar 324 milyon 339 bin 500 TL yatırım yapmayı öngörüyor. Kentsel dönüşüm alanında Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Otopark ve Meydan Düzenlemesi ile Çekirge Teras Projesinin tamamlanması planlanırken, inşaatları devam eden İstanbul Caddesi ile Yiğitler Esenevler 75. Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşümünün de büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor. Toplam 345 milyon 425 bin 500 TL yatırım yapılması planlanan kültür ve turizm alanında da Tarihi İznik Surları Yenişehir Kapı ve Ziraat Mektebi restorasyonları ile Gemlik Termal Turizm Tesisi, Çekirge Bayraktepe ve Ertuğrulbey Meydan Uygulamasının da tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi bu yıl sağlık ve sosyal hizmetlerden de taviz vermeyecek. Kart 16 ile 15 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yine 7 yeni ana kucağını da Bursalılarla buluşturacak.







BU YIL TAMAMLANACAK

İnşaatları devam eden Havuzlupark Tesisleri, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Kültür Merkezi, Karacabey Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi Spor Merkezi, Arabayatağı Pazar Alanı, Gülbahçe Aile Sağlığı Merkezi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Orhaneli Gençlik Kampı, Cerrah Spor Tesisi ve Yenibağlar Spor Tesisi gibi yatırımların yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.







YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞIZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yatırımları değerlendirdi. "Bursa'mızın geleceğini inşa ediyoruz" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022'de yapılan yatırımlara değindi. Gerek merkezi hükümet, gerek Büyükşehir kaynakları gerekse de hayırseverlerin katkılarıyla Bursa'yı, yaşamaktan daha fazla keyif alınan bir kent haline getirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Pandeminin etkilerinin 2022 yılında da hissedildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Buna rağmen Bursa'mızı geleceğe taşıyacak projelerden asla taviz vermedik. Ulaşım ve altyapı başta olmak üzere hayatın her alanına dokunan yatırımlarımıza bu yıl da devam edeceğiz. Geçmişten aldığımız güç, birlik ve beraberlik ruhuyla, Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Yeni yılda da hedeflerimizden ödün vermeden Bursa'mızın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. 2023 yılının bolluk ve bereketle dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

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