Siverek’te iki grup arasından silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

YARALI KURTARILAMADI

Gece geç saatlerde Kemaliye Caddesi, Demirciler çarşısında, henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermilerle N.C. yaralandı.