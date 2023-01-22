Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.01.2023 06:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2023 06:14
    ABONE OL

    Siverek’te iki grup arasından silahlı kavga: 1 ölü

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında silahlık kavga çıktı. Kimin ya dakmimlerin silahından çıktığı belirlenemeyen mermilerle N.C. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı N.C. yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak öldü.

    AJANSLAR
    Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

    YARALI KURTARILAMADI
    Gece geç saatlerde Kemaliye Caddesi, Demirciler çarşısında, henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermilerle N.C. yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi.

    Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan N.C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
        Hangi Kredi
        Haberler Yaşam Siverek’te iki grup arasından silahlı kavga: 1 ölü
            SON DAKİKA